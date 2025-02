Vlahovic all’Inter infiamma il derby d’Italia: hanno già deciso

La sfida tra nerazzurri e bianconeri potrebbe replicarsi anche sul calciomercato: l’attaccante serbo il colpo da novanta per Marotta

Il derby d’Italia è in arrivo. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 16 febbraio per una delle partite più sentite della Serie A, che (anche) quest’anno riveste una importanza particolare.

C’è la classifica da guardare per entrambe e, anche se non si può considerare uno scontro diretto, tutte hanno la necessità di fare punti. Ne ha la Juve che deve entrare tra le prime quattro per non perdere la qualificazione Champions, vitale per i piani futuri. Ne ha anche l’Inter che è impegnato in un testa a testa con il Napoli per lo scudetto, con l’Atalanta che può fare da terzo incomodo.

Juventus e Inter scenderanno dunque in campo pensando al presente, ma non è da escludere con un pensiero vada anche al futuro. In passato tra le due società affari di mercato non ne sono mancati e non è detto che tra qualche mese non si ripresenti l’occasione. Già qualche settimana fa si è parlato di un possibile interesse dei bianconeri per Davide Frattesi e il suo nome è tra quelli coinvolti nel sondaggio pubblicato sul profilo X di Calciomercato.it.

“Rinforzo dall’acerrima rivale: in vista del Derby d’Italia tra Juventus e Inter, quale sarebbe il colpo più funzionale in vista del prossimo mercato estivo?” la domanda rivolta agli utenti.

Inter-Vlahovic, è il colpo dell’estate

Forse un po’ a sorpresa la maggioranza dei voti è andata a Vlahovic all’Inter: 40,7% le preferenze per questa opzione. Del resto in estate i nerazzurri dovranno intervenire proprio nel reparto avanzato dove serve qualcuno che possa alternarsi a Lautaro Martinez e Thuram. Con Taremi che finora ha reso sotto alle aspettative e Arnautovic e Correa in scadenza di contratto, Marotta dovrà intervenire con un nuovo bomber.

A seguire troviamo proprio Frattesi alla Juventus con il 25,9% di voti, mentre l’eventuale approdo di Khephren Thuram in nerazzurro è considerato il colpo giusto dal 22,2% dei votanti. A chiudere troviamo l’ipotesi Carlos Augusto-Juve, votata dall’11,1%.