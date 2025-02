Joao Felix ‘manda via’ Theo Hernandez e Leao: Milan ribaltato

I rossoneri pensano al mercato estivo e vogliono confermare il portoghese del Chelsea: per lui pronto un grande sacrificio

Joao Felix ha già conquistato il Milan. La prova, non certo positiva, contro il Feyenoord non ha cambiato la convinzione in casa rossonera: l’obiettivo è confermare il calciatore portoghese anche il prossimo e per questo si è già al lavoro con il Chelsea.

La squadra di Conceicao scenderà in campo stasera contro il Verona per cercare di ripartire dopo il ko Champions e provando a tenere viva la possibilità di entrare tra le prime quattro. Il tecnico ha bisogno di un successo per rilanciarsi, anche se l’appuntamento europeo in programma la prossima settimana distoglie sicuramente l’attenzione.

Attenzione che in casa Milan tengono puntata anche sul calciomercato che designerà la squadra del prossimo anno. Una squadra che ripartirà – almeno nei piani del club – da Joao Felix: ne è convinta la ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui sono già partiti i contatti con il Chelsea per capire come impostare la trattativa per la conferma dell’attaccante portoghese. L’idea è quella di allungare il prestito anche il prossimo anno inserendo un diritto o obbligo di riscatto per una cifra intorno ai quaranta milioni di euro. Per realizzare questo piano è pronto anche un sacrificio eccellente.

Milan, via Theo o Leao per Joao Felix

Il nome da sacrificare è quello di Theo Hernandez. Come raccontato da Calciomercato.it, la questione rinnovo per il francese non è ancora stata risolta e molto dipenderà anche dalle prestazioni dell’esterno che quest’anno ha reso al di sotto dei suoi standard.

La conferma, con ingaggio da sei milioni, passa anche per le prestazioni in campo di Theo Hernandez. Non dovesse esserci il rinnovo, l’addio in estate sarebbe certo per evitare poi di perderlo a zero nel 2026. Discorso a perte, invece, per Leao che anche a gennaio ha confermato la sua voglia di Milan dicendo no alla ricca proposta saudita.

Anche lui però non può essere considerato incedibile: davanti ad una proposta importante il club ne valuterebbe la cessione. Tutto con un punto fermo: Joao Felix per il Milan è uno dei calciatori da cui ripartire.