DIRETTA Serie A, Atalanta-Cagliari: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e i rossoblu di Nicola in tempo reale

L’Atalanta ospita il Cagliari a Bergamo nel primo anticipo del sabato valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni con obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Reduci dalla sconfitta piena di polemiche di mercoledì in Champions League nell’andata dei playoff, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono voltare subito pagina. Lo scopo è quello di riprendere il cammino interrotto lo scorso week end con la roboante vittoria sul Verona per riavvicinarsi al duo di testa formato da Napoli e Inter, e prepararsi al meglio alla partita di ritorno di martedì contro il Club Brugge. I rossoblu di Davide Nicola, che a loro volta vengono dal successo nello scontro diretto contro il Parma, sperano nella distrazione degli orobici per tentare il colpaccio e mettere in cascina altri punti salvezza. La gara sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i bergamaschi si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie ad una rete messa a segno dall’ormai ex Zaniolo. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Posch; Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Viola, Felici, Piccoli. All. Nicola.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 55; Inter 54; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42; Bologna 41; Milan** 38; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Club Brugge martedì 18 febbraio ore 21; Cagliari-Juventus domenica 23 febbraio ore 20.45