Comunicazione UFFICIALE alla Consob, ora la Juventus è avvisata

Arriva la comunicazione che riguarda la Juventus: cambia tutto per la società bianconera dopo questa notizia

C’è il derby d’Italia alle porte, la sfida sentitissima con l’Inter che attende la Juventus. Non una partita fine a se stessa, ma un match fondamentale per la stagione dei bianconeri che devono entrare nelle prime quattro per partecipare alla prossima Champions League.

Dopo i nerazzurri, Thiago Motta dovrà poi affrontare il ritorno dei playoff con il Psv per provare ad andare avanti anche in Europa. Due obiettivi non secondari per il futuro della Juventus e per la programmazione del prossimo anno. Servono gli introiti della Champions per consentire a Giuntoli di fare investimenti anche importanti sul mercato e aumentare la qualità della squadra.

Questo per quel che riguarda il campo, mentre fuori dal campo è di ieri la notizia dell’ingresso nell’azionariato del club di Tether, società che opera nel mondo delle criptovalute: l’azienda, guidata da Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini, ha annunciato di aver acquistato una quota di minoranza della Juventus.

Una notizia che ha fatto rumore perché si parla di oltre il 5% delle azioni e che ha portato anche la Exor a specificare, tramite una nota diramata dalla Reuters, di non aver ceduto alcuna quota del suo pacchetto di maggioranza. Ora proprio sull’affare Tether-Juventus arriva un ulteriore comunicazione ufficiale e a farla è lo stesso Paolo Ardoino, amministratore delegato dell’azienda, tramite X.

Juventus, Tether conferma: “Inviata comunicazione alla Consob”

Il dirigente dell’azienda di criptovalute ha voluto rispondere alle tante notizie apparse nelle ultime ore con un messaggio postato sul social.

“Un chiarimento che ritengo opportuno visti alcuni commenti poco informati – ha scritto -: Tether ha comunicato alla CONSOB, come da requisito, la propria partecipazione nel capitale sociale della Juventus, una volta superata la quota del 5% di voting rights”.

Quindi l’Autorità è stata informata, come peraltro da normativa, dell’acquisizione da parte della Tether di una quota azionaria della Juventus superiore al 5%.