La Juventus batte un colpo: è il primo acquisto dell’estate

La squadra bianconera fa i piani per il futuro ed emerge quello che potrebbe essere il primo acquisto dell’estate

Un’estate da protagonista. È questo l’obiettivo della Juventus che per il prossimo anno vuole rafforzare la squadra per poter lottare per il vertice.

La squadra bianconera è reduce da tre vittorie consecutive, un tris di successi che è servito a riaccendere l’entusiasmo un po’ scemato considerata la classifica. Thiago Motta va a caccia ora di continuità in campionato per entrare tra le prime quattro, in contemporanea dà l’assalto agli ottavi di Champions, più vicini dopo il successo contro il Psv Eindhoven.

La svolta juventina è merito anche del mercato con Giuntoli che ha regalato quattro colpi al proprio allenatore. Kolo Muani è quello che sta facendo la differenza al momento con cinque gol in campionato che sono valsi sei punti (le due doppiette decisive con Empoli e Como). Dell’attaccante francese e di quel che sarà il calciomercato estivo della Juventus si è parlato a ‘TiAmoCalciomercato’ in onda su Youtube.

Calciomercato Juventus, due acquisti già decisi

Nel corso della puntata Riccardo Meloni ha fatto il punto sulle strategie della società bianconera in vista del prossimo mercato estivo, con due acquisti che sembrano già essere decisi.

La Juventus, infatti, dovrà vendere nel modo migliore Vlahovic e reinvestire nell’attaccante. Da questo punto di vista il primo nome nella lista in questo momento è Kolo Muani. Questo perché non solo si è adattato molto bene ed ha superato le aspettative, ma ha stupito per l’approccio al mondo Juve: è entrato dentro il gruppo in maniera forte. Questo ha convinto la Juve a tentare si trattenerlo in bianconero”.

Kolo Muani per l’attacco, ma non solo lui nell’estate bianconera. C’è un altro nome ‘caldo’ che è già circolato a gennaio, senza però che potesse diventare subito un nuovo calciatore della Juve. Il nome è quello di Hancko del Feyenoord, con cui i dialoghi sono già avanzati. Ecco allora che non vederlo a Torino in estate sarebbe una sorpresa.