Giuntoli pesca un gioiellino in Premier: bagarre con i top club

I bianconeri continuano sulla linea verde e individuano uno dei talenti più importanti del calcio inglese, osservato pure da Bayern e PSG

La Juventus ha cominciato un nuovo corso con Giuntoli e Thiago Motta, con una linea ben precisa soprattutto sul mercato. Cè bisogno di abbassare il monte ingaggi, puntare su calciatori giovani. Già affermati, che rappresentano quindi discrete certezze per il presente e una concreta possibilità di esplosione del proprio cartellino in futuro, ma anche ragazzi di bellissime speranze da formare. E che possano diventare ovviamente un patrimonio tecnico oltre che finanziario. In questo senso tra Primavera e NextGen le possibilità per mettersi alla prova ci sono, con un allenatore che dà parecchio spazio ai giovani. Vedi i vari Savona e Mbangula, diventati quasi fondamentali.

Una politica che negli ultimi anni ha pagato per la Juventus, basti pensare ad alcuni nomi: Matias Soulé rivenduto alla Roma per circa 30 milioni, Dean Huijsen per poco più della metà al Bournemouth, e ancora Iling jr. e Barrenechea volati in Premier all’Aston Villa nell’operazione Douglas Luiz. Passando poi appunto per Mbangula, preso dall’Anderlecht quando aveva 16 anni. Fino ad arrivare ovviamente a Kenan Yildiz, su cui invece la Juve ha scelto di puntare consegnandogli addirittura la maglia numero 10. Una linea che continuerà in questo modo per i bianconeri e che sembra aver puntato i propri radar anche in Premier League. Il nome è quello di Jesse Derry, giovane promessa del Crystal Palace non ancora maggiorenne.

La Juve punta Jesse Derry: chi è il gioellino del Crystal Palace

A riportare l’interesse è ‘Football Insider’, che pone l’attenzione su Jesse Derry, ala offensiva in forza all’under 18 del Crystal Palace. L’esterno classe 2007 compirà 18 anni a giugno, sta facendo grandi cose, ha segnato qualcosa come 9 gol (più 1 assist) in 8 partite del campionato giovanile e ora sta trovando minuti – da sottoetà – anche con il campionato riserve della Premier League.

Non a caso sull’esterno che gioca a destra – ma può agire anche sull’out mancino – ci sono già parecchi interessi delle big europee. Oltre alla Juventus, infatti, anche Bayern Monaco, PSG e Atletico Madrid avrebbero già visionato da vicino Jesse Derry. Che chiaramente deve ancora firmare il suo primo contratto da professionista con il Crystal Palace, che sta cercando di trattenerlo in tutti i modi dopo aver perso già altri due talenti come Samuel Lusale e Reggie Watson. Per questo i Seagulls non vogliono incappare nello stesso errore per un talentino che è già nel giro della nazionale e con l’under 18 del suo club ha segnato 20 gol in 27 partite, trovando anche la rete con l’under 21 in un match giocato contro il Lipsia a gennaio. La Juve tiene le antenne dritte.