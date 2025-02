Super coppia con Bremer: van Dijk alla Juve gratis, le ultime

A TiAmoCalciomercato focus sulle grandi occasioni a zero per le big della nostra Serie A. C’è anche Verratti

Da van Dijk a Verratti, focus sui big esteri in scadenza di contratto a TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube.

Colpi a zero: David il nome più ‘caldo’

A proposito di parametri zero, il nome più caldo rimane quello di Jonathan David, canadese in forza al Lille e nei radar di Juve, Inter e Milan. Le richieste di ingaggio e le elevate commissioni rendono complicato il suo approdo in Serie A, senza contare che sulle sue tracce ci sono alcune big di Premier e il Barcellona.

Inter e Juve su Tah, ma il tedesco è diretto al Barcellona

Il Barcellona è nettamente avanti, stando ai rumors che arrivano dalla Spagna ha quasi chiuso l’operazione, per l’altro Jonathan. Parliamo di Tah, centralone del Bayer Leverkusen che stuzzica(va) pire Inter e Juve.

Van Dijk-Juve, ecco come stanno le cose

Alla stessa Juventus è stato accostato di recente Virgil van Dijk, uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo in scadenza col Liverpool come Salah, il quale ha già annunciato che andrà via. “Con Bremer andrebbe a formare una coppia difensiva molto interessante”, ha detto il nostro Alessio Lento nel focus di TiAmoCalciomercato, specificando che al momento non c’è alcuna trattativa.

Verratti ‘occasione’ per la Serie A, dove non ha mai giocato

Ultimo ma non ultimo tra le cosiddette ‘opportunità’ a zero, Marco Verratti, in scadenza coi qatarioti dell’Al-Arabi. “È un’occasione perché non è un giocatore troppo in là con gli anni (ne ha 32 anni, ndr), però bisognerà vedere che motivazioni avrà”.

All’ex Psg, campione d’Europa con l’Italia di Mancini a Euro2020, potrebbe fare un pensierino anche una delle big di Serie A, dove – ricordiamo – lui non ha mai giocato visto che il Paris Saint-Germain lo prese appena dopo la promozione del Pescara allenato da Zeman e cui militano, anche loro giovanissimi, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile.