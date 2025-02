Porto-Roma, Ranieri: “Cosa ho detto a Conceicao”. Poi l’annuncio su Pellegrini

Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa: “Bisognerà essere super concentrati, perché me li aspetto molto arrembanti”

“Siamo pronti”. Così Ranieri alla vigilia della sfida in casa del Porto valevole per l’andata degli spareggi di Europa League. “Voglio una squadra che giochi sia fuori che in casa alla stessa maniera – ha aggiunto il tecnico giallorosso – Ancora non siamo validi per come voglio io il calcio, ma i ragazzi stanno lavorando molto per darmi quelle soddisfazioni che i tifosi chiedono”.

AVVERSARIO – “È una squadra che ha grandi qualità tecniche. Poi vuole riconquistare palla immediatamente, per cui dovremo fare veramente una gran partita. Ci sono giovani di gran valore, giocatori che sanno muovere la palla a uno o due tocchi, per cui sarà difficile pressarli. La prima cosa sarà essere super concentrati, perché mi aspetto a un Porto molto arrembante“.

PELLEGRINI – “Tutti i miei giocatori sono titolari, soprattutto adesso che giochiamo ogni 3-4 giorni. Lorenzo è un giocatore importante, lui gioca quando so che può darmi quello che voglio io al cento per cento“.

PROBLEMA TRASFERTA – “Forse finora abbiamo incontrato squadre più forti di noi. Guardate il Como quello che fa e quanto bisogna faticare per batterlo. Vedrete come ci sarà da sudare col Como. Evidentemente gli altri hanno molta paura di noi e stanno dietro”.

Porto-Roma, Ranieri: “Auguro un futuro roseo ad Anselmi, non magari in questa doppia sfida…”

Conceicao e Anselmi, passato e presente del Porto: “Sergio ha fatto benissimo qui in Portogallo, quando abbiamo giocato contro gli ho detto che ha rimesso a posto il Milan. L’altro ha 38 anni e guida il Porto, di lui possono soltanto dire meraviglie. Mi fa piacere che mi guardava quando aveva 12 anni e io stavo al Valencia. È un ragazzo in gamba. Gli auguro un futuro roseo pieno di soddisfazioni e di vittorie, non magari in questa doppia sfida…”.