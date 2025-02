L’assist di Guardiola: così Donnarumma può finire alla Juve

Novità di mercato possono arrivare per il portiere del Paris Saint-Germain: coinvolti anche il Manchester City e il club bianconero

Un intreccio di quelli che potrebbe animare il calciomercato estivo. La Juventus protagonista, insieme a Gigio Donnarumma e il Manchester City.

Tutto nasce proprio dalla società di Pep Guardiola che sempre più spesso guarda in casa bianconera. C’è Cambiaso nel mirino e non è un segreto, ma non soltanto lui. Nella formazione di Motta, infatti, ha attirato l’interesse dei Citizens anche Michele Di Gregorio. Arrivato alla Juve la scorsa estate proveniente dal Monza, il portiere ha alternato cose buone ad altre meno buone, ma sufficienti a convincere Guardiola a puntare su di lui.

Il Manchester City, infatti, avrebbe intavolato discorsi anche sull’estremo difensore quando ha parlato con la Juventus di Cambiaso. Questo è quel che riferisce su X il giornalista Paolo Bargiggia che spiega come la società inglese abbia preallertato quella bianconera sull’interesse per Di Gregorio.

Un interesse che potrebbe tramutarsi in trattativa, considerato che in estate Ederson – attuale numero 1 del City – sarà ad un anno soltanto dalla scadenza del suo contratto.

City su Di Gregorio, la Juve punta Donnarumma

In scadenza nel 2026 è anche il contratto di Gianluigi Donnarumma con il Paris Saint-Germain. Nelle scorse settimane si è tanto parlato di un possibile addio a Parigi dell’estremo difensore italiano, con l’Inter che è stata accostata più volte all’ex Milan.

Donnarumma però è da tempo anche un nome che circola in orbita Juventus e quest’estate, nel caso in cui davvero il City si facesse avanti per Di Gregorio, potrebbe esserci l’assalto dei bianconeri. Certo l’affare si preannuncia complicato dal punto di vista economico. Al di là delle richieste del Psg per il cartellino del giocatore, ci sarebbe da trovare la quadra per l’ingaggio di Donnarumma.

I 10 milioni circa percepiti a Parigi sono fuori dalla portata della società piemontese e servirebbe un sacrificio da parte del calciatore per poter rendere possibile la trattativa.