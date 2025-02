Feyenoord-Milan, Conceicao: “Qui per colpa nostra. La verità su Leao”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico portoghese dei rossoneri alla vigilia della sfida di Champions League contro gli olandesi

Domani il Milan di Sergio Conceicao affronterà il Feyenoord per l’andata dei playoff di Champions League. I rossoneri, reduci da due vittorie consecutive, contro Roma ed Empoli, hanno rialzato la testa dopo il bruciante ko europeo con la Dinamo Zagabria.

Il tecnico portoghese cerca chiaramente risposte dai suoi giocatori, chiamati ad un risultato positivo per sfruttare al meglio il cambio di panchina degli olandesi, arrivato nelle scorse ore.

Come detto il dubbio è legato al possibile impiego delle quattro punte, Felix, Leao, Gimenez e Pulisic, insieme, ma Conceicao non si sbilancia: Non abbiamo tante soluzioni, ci sono 15 giocatori di movimento più i ragazzini. Anche il Feyenoord è in difficoltà. Questi quattro giocatori fanno parte dei convocati, vedremo domani. Leao titolare? E’ a disposizione, come nelle altre partite. Lui ha fatto bene quando è entrato dalla panchina. Non vi dico se gioca domani, non mi va di dirvelo”. Ovviamente non arriva alcuna anticipazione nemmeno con Gimenez – “La partita di domani è speciale per tutti, non solo per lui. Siamo qui per colpa nostra, vogliamo assumerci le nostre responsabilità. Santi è giovane, ha tanta strada da fare, ma è di grandissimo livello”.

Al centro della difesa dovrebbe toccare a Tomori e Pavlovic, ma Conceicao si fida di tutti: “Conto su tutti. Ho grande fiducia, hanno qualità e carattere. In questo momento voglio che la squadra sia corta e che la linea difensiva sia alta”. Un’ultima battuta sul suo futuro al Milan: “E’ solo una questione di risultati. Gli allenatori hanno sempre le valigie pronte. Nel calcio cambia velocemente, bisogna pensare al presente. Non sono preoccupato, anche al Porto sarei dovuto rimanere 5-6 mesi…”

Le dichiarazioni di Reijnders in conferenza stampa

In conferenza stampa, nella sua Olanda, ecco Tijjani Reijnders, che risponde alle domande dei giornalisti presenti: “Voglio continuare a fare bene, così come tutta la squadra. Sento la fiducia di allenatore e tifosi, ma ora non ci penso. Sono concentrato solo sulla partita di domani sera“. Reijnders è pronto a sacrificarsi maggiormente per la squadra:“Certo, l’equilibrio nella nostra squadra è nuovo ma importante, poi per me è fondamenttale giocare ogni partita con il giusto atteggiamento. Il bene della squadra è più importante, io penso a giocare ed essere in forma”.