Milan scatenato: il vice Gimenez soffiato a Inter e Juve

I rossoneri pensano già al prossimo calciomercato dopo essere stati protagonisti a gennaio con diversi importanti acquisti: c’è già la scelta sul primo affare

E’ un Milan certamente più forte quello nato dal mercato di gennaio. I rossoneri sono sicuramente tra quelli che si sono mossi meglio, mettendo le mani su giocatori davvero importante. Così in Coppa Italia è stato decisivo Joao Felix; in campionato, invece, ci ha pensato Santi Gimenez a trovare la rete del 2 a 0. In entrambi i match non sono passate inosservate le prestazioni di Kyle Walker, altro colpo subito fondamentale per lo scacchiere di Sergio Conceicao.

I tifosi del Milan, però, hanno esultato e continuano a gioire soprattutto per l’attaccante della Nazionale messicana. In casa rossonera si aspettava un centravanti con le sue caratteristiche da tempo. Giorgio Furlani ha lavorato intensamente per riuscire a mettere a segno il grande affare.

Il Diavolo, però, avrebbe preso un nuovo bomber a tutti i costi. Così, se l’affondo per Santi Gimenez non fosse andato in porto, sarebbe scattato il piano B. Un piano B che portava il nome di Lorenzo Lucca. Il Milan negli ultimi giorni di mercato aveva riattivato i contatti con il suo entourage e l’Udinese per capire la fattibilità dell’operazione. Il centravanti 24enne, che in stagione ha già segnato undici reti, però, non piace solo ai rossoneri. Anche la Roma ha pensato seriamente di acquistarlo a gennaio.

Lucca in una big: la scelta ricade sul Milan

L’Udinese con un’offerta da 30 milioni di euro l’avrebbe pure lasciato partire, ma nessuno si è presentato con così tanti soldi. Così il suo addio ai bianconeri è stato rimandato all’estate. Ora i giallorossi e i rossoneri potrebbero dover fare i conti anche con Inter e Juventus per l’acquisto di Lucca.

Un acquisto, che secondo i nostri utenti, che hanno preso parte al sondaggio su X, proposto dalla redazione di Calciomercato.it, servirebbe più al Milan. Il Diavolo ha, infatti, raccolto il 34% delle preferenze, precedendo la squadra di Antonio Conte (32,1%). Più staccate la Juventus (20,8%) e Inter (13,2%)