Esonero UFFICIALE prima di Feyenoord-Milan: la vittoria non basta

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio del divorzio tra il club e il suo allenatore che non prenderà parte al prossimo playoff

All’antivigilia di una partita davvero importante, è arrivato un esonero inaspettato. Il tecnico così non siederà sulla panchina nel corso del match di Rotterdam tra il Feyenoord e il Milan, valevole per l’andata dei playoff.

Il comunicato, apparso sul sito ufficiale del club, ha spiazzato davvero tutti. La squadra, d’altronde, era reduce da un successo: “Il Feyenoord ha detto addio all’allenatore Brian Priske – si legge sul sito ufficiale del club – I risultati molto variabili e la mancanza di chimica sono stati i motivi del divorzio. Anche gli assistenti allenatori Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasciano il club con effetto immediato. Il Feyenoord prevede di nominare uno staff ad interim domani.

Feyenoord-Milan, Conceicao sfida un nuovo tecnico

“È molto deludente per tutte le parti che hanno dovuto prendere questa decisione”, ha detto Dennis te Kloese, direttore generale e tecnico del Feyenoord. “Anche se il Feyenoord e Brian hanno ottenuto risultati interessanti soprattutto nella UEFA Champions League, negli ultimi mesi è stato tutto troppo variabile e purtroppo non vediamo abbastanza progressi strutturali. Come professionista e come persona, ho sempre avuto un alto livello di Brian. A volte, tuttavia, si deve concludere che, nonostante le buone intenzioni e le intenzioni di tutti, non funziona, e a un certo punto non c’è abbastanza sostegno all’interno di tutti i settori per andare avanti”.

Nelle prossime ore capiremo quindi chi sarà l’allenatore che guiderà il Feyenoord contro il Milan. Ricordiamo che gli olandesi, nel weekend, si erano imposti con un netto 3 a 0 nel derby contro lo Sparta Rotterdam. Per il Diavolo ci sarà quindi un avversario diverso rispetto a quello ammirato fin qui in Champions League. D’altronde oltre che una nuova guida tecnica, il Feyenoord, non avrà più il suo centravanti di riferimento, quel Santi Gimenez, che per fortuna dei tifosi del Milan, indosserà la maglia rossonera.