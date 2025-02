Dalla Juventus all’Inter: scelto il bomber per Inzaghi

I nerazzurri sono pronti a regalarsi un nuovo centravanti. In estate Beppe Marotta è pronto a muoversi per mettere a segno il colpo

I tifosi dell’Inter ormai da tempo si stanno godendo la coppia d’attacco, composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Un duo che da quando gioca insieme è riuscito a fare la differenza. Lo scorso anno grazie ai gol del francese e dell’argentino è arrivato allo Scudetto.

Anche adesso i nerazzurri sono aggrappati alle reti dei suoi attaccanti, ma Simone Inzaghi si augura di poter avere presto altri gol che oggi non stanno garantendo Taremi, Correa e Arnautovic. Il tecnico italiano ha bisogno di forza fresca che possa essere davvero incisiva. In estate l’argentino e l’austriaco lasceranno il club e ci sarà dunque spazio per mettere a segno un colpo in avanti.

In questi giorni si sta parlando tanto della possibilità Jonathan David, ma l’Inter osserva altri elementi, come Santiago Castro del Bologna, che sta stupendo proprio tutti. I nomi sul taccuino di Beppe Marotta sono davvero tanti e non mancano le alternative.

Inter, sfida al prossimo colpo: occhi puntati in casa Fiorentina

Attenzione così ad una suggestione che può arrivare da Firenze. Chi ha preso parte al sondaggio su Telegram proposto dalla redazione di Calciomercato.it, ha puntato su Kean. L’ex Juventus è il calciatore della Fiorentina – secondo i votanti – sul quale l’Inter dovrebbe puntare.

Il centravanti per il 37% sarebbe l’elemento ideale per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi. Kean ha codì preceduto Pietro Comuzzo, che si è fermato al 33% delle preferenze. Il centrale italiano, che piace tantissimo ad Antonio Conte, rappresenterebbe il dopo de Vrij e Acerbi, ma la scelta è ricaduta sul bomber. Più staccate le opzioni David De Gea (17%) e Lucas Beltran (13%). Chissà se Beppe Marotta e la sua squadra deciderà di seguire i consigli dei nostri utenti