Tegola Maldini: c’è lesione, i tempi di recupero

Le ultime sulle condizioni del figlio di Paolo, che si è fermato per infortunio alla vigilia del match contro il Verona di sabato

Lo stop muscolare è arrivato alla vigilia della sfida contro il Verona. Uno stop, che chiaramente, non gli ha permesso di scendere in campo al Bentegodi di Verona e di aiutare l’Atalanta. Daniel Maldini così dovrà rinviare il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra.

Ora la data cerchiata in rosso è quella del nove marzo, quando i bergamaschi faranno visita alla Juventus. Servirà un po’ di tempo, dunque, prima del rientro in campo. Gian Piero Gasperini e i tifosi dell’Atalanta dovranno aspettare circa un mese, 3-4 settimane. Gli esami a cui si è sottoposto Maldini hanno evidenziato, infatti, una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro.

Daniel Maldini out, guai per Gasperini: l’emergenza Atalanta continua

L’ex attaccante del Monza salterà chiaramente il doppio impegno dei playoff di Champions League, contro il Club Brugge, ma non ci sarà anche contro il Cagliari e poi con l’Empoli e verosimilmente anche contro il Venezia

Una tegola davvero pesante per Gian Piero Gasperini che deve fare i conti con un’infermeria piena. Contro il Verona erano davvero tantissimi gli assenti: tra i difensori mancavano Kossounou, Scalvini e Kolasinac, oltre al portiere Carnesecchi. In avanti Maldini ha fatto compagnia fuori a Scamadda e Lookman. Contro i gialloblu ci ha così pensato uno scatenato Retegui a fare la differenza, con un poker davvero sensazionale.

Ricordiamo che Daniel Maldini è stato acquistato dall’Atalanta durante il calciomercato di gennaio, per sopperire ai problemi in attacco. Con la maglia del Monza, il figlio d’arte, ha giocato venti partite in Serie A, con oltre 1300 minuti: i gol segnati sono stati tre, uno l’assist realizzato