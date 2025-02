Lazio-Monza, Bocchetti tuona: “Servono uomini con la ‘cazzimma’, non gente che molla”

Il tecnico dei brianzoli scatenato in conferenza stampa, striglia la squadra dopo il 5-1 patito contro la Lazio

Il Monza si sgretola sotto i colpi della Lazio di Baroni, che vince 5-1 consolidando la posizione di fanalino di coda dei brianzoli. Una giornataccia per i biancorossi, squadra molto giovane che ha perso esperienza e qualità sul mercato come Djuric e Maldini.

Nel postpartita il tecnico Bocchetti ha parlato in conferenza stampa in maniera dura: “Bisogna ritrovare entusiasmo. Abbiamo giocato contro una signora squadra, vanno dati meriti anche a loro. Siamo stati poco cattivi in difesa, se concedi così tanto alla Lazio ti fanno male. Avevamo tanti giovani, è chiaro che ci vorrebbe più tempo ma non ne abbiamo. Al primo momento negativo invece di reagire subiamo il colpo. Stavamo tenendo inizialmente, poi la qualità della Lazio è stata straripante, va dato merito anche a loro”.

C’è qualcosa a cui si aggrappa? “Bisogna ripartire, chiedere scusa ai tifosi. Bisogna ripartire da uomini veri, che hanno voglia di fare bene e fare quello che i ragazzi sanno fare. Dispiace, passivo pesante ma bisogna ripartire perché non possiamo piangerci addosso e tempo non ne abbiamo. Ripartiamo dalle cose positive, Ganvoula ci ha aiutato e dato una grossa mano, mi è piaciuto subito il suo impatto. Analizziamo gli errori e guardiamo avanti, il campionato è lungo, anche le altre hanno perso quindi non molliamo mai. Sarebbe da sciocchi mollare adesso, anzi dobbiamo prendere spunti per crescere, sono batoste che fanno male. Abbiamo bisogno di uomini che hanno bisogno di crescere, accettare queste sconfitte che ci possono stare contro grandi squadre”.

Su Martins. “Scelta tecnica, stavamo soffrendo troppo lì. Sono io in primis il responsabile, mi dispiace per il ragazzo ma non possiamo sbagliare nulla. Ci metto sempre la faccia, non c’è nessun problema. Mi dispiace per il ragazzo, ma non c’è tempo, può servire a lui e a me per crescere, siamo tutti sulla stessa barca. Il primo responsabile sono io, ma bisogna ripartire e guardare avanti. Prendere tutto quello che c’è stato di positivo, poche cose. La squadra ha bisogno di tempo per lavorare, ci sono tanti giovani. Sapevamo che il percorso sarebbe stato difficile, ci assumiamo le responsabilità e chiediamo scusa ai tifosi”.

Confronto con Galliani? “Non c’è stato nessun confronto. Non c’è nessun tipo di problema, chiaro che c’è sempre un confronto quotidiano con Galliani. Non c’è problema, chiaro che bisogna dare delle risposte. La società vuole i risultati come noi. Siamo tutti sulla stessa barca. C’è grinta, c’è voglia di proseguire, andare avanti a partire dal Lecce che è una partita fondamentale”.

Servirà più qualità o garra? “Ho esperienza, anche da giocatore a Verona, per me ora ci vuole garra. Ci sta perdere, ma è il modo. Non perdere i duelli, dare tutto, bisogna avere cattiveria, fame, bava alla bocca che oggi è mancata. Prima bisogna ritrovare quello, poi la qualità. Che c’è, però serve prima la cattiveria agonistica da mettere sempre in campo, come in allenamento. Non possiamo mollare al primo schiaffo, piangerci addosso. Siamo ultimi, di cosa dobbiamo avere paura? Dobbiamo andare avanti di personalità, di cazzimma che è mancata in alcuni frangenti. Dobbiamo ritrovare lo spirito da ultima in classifica. Non abbiamo scusanti, alibi, purtroppo è così. Domenica abbiamo un’altra chance”.