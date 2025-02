DIRETTA Serie A, Cagliari-Parma e Lazio-Monza | Seguile LIVE

Dopo il lunch match tra Venezia a Roma, doppio appuntamento delle 15 per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A

Continua inarrestabile la marcia della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A: dopo la sfida delle 12.30 tra il Venezia e la Roma, ecco quelle in programma per il pomeriggio.

Partiamo con il Cagliari, guidato in panchina da Davide Nicola. I sardi sono reduci dalla sconfitta, la seconda consecutiva, casalinga contro la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente e hanno necessità di fare punti per tenere a debita distanza il terzultimo posto, occupato proprio dai rivali di oggi. I ducali dell’allenatore Fabio Pecchia, infatti, sono a quota 20 punti, uno in meno dei rossoblu, e arrivano a questo appuntamento dopo la pesante debacle interna, 3-1 il risultato, contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere come il Lecce di Marco Giampaolo, trascinato da uno straordinario Nikola Krstovic. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-PARMA

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Mandela Keita, Sohm; Almqvist, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

ARBITRO: Marco Di Bello (Sezione Brindisi)

PROSSIMI IMPEGNI

Atalanta-Cagliari, 15 febbraio ore 15

Parma-Roma, 16 febbraio ore 18

Nella seconda partita in programma alle 15, si affrontano la Lazio e il Monza. I biancocelesti dell’allenatore Marco Baroni hanno consolidato il quarto posto in classifica battendo nel turno precedente il Cagliari di Davide Nicola a domicilio: 2-1 il risultato finale, rete decisiva di Taty Castellanos. Di contro, i brianzoli guidati in panchina da Salvatore Bocchetti, sono desolatamente ultimi in classifica e hanno perso anche l’ultimo scontro diretto, tra le mura amiche, contro il Verona di Paolo Zanetti nella scorsa giornata. Serve un miracolo sportivo per raggiungere la salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MONZA

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

MONZA (4-4-2): Turati; Pereira, Izzo, Palacios, Carboni; Ciurria, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos; Petagna, Mota Carvalho. All. Bocchetti

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Sezione Bologna)

PROSSIMI IMPEGNI

Lazio-Napoli, 15 febbraio ore 18

Monza-Lecce, 16 febbraio ore 15