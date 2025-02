Scossone Inter, Lautaro via a giugno: “Trasferimento record”

Un grande club inglese sarebbe pronto a svenarsi pur di mettere le mani sul cartellino del capitano nerazzurro. Ecco tutti i dettagli

Lautaro Martinez e l’Inter sono ormai una coppia di fatto. C’è però chi vorrebbe spezzare questo legame, reso ancora più forte dal rinnovo contrattuale fino al 2029, mettendo sul tavolo una proposta – parafrasando Marlon Brando nel Padrino – che non si può rifiutare.

Lautaro il simbolo dell’Inter

Lautaro è sbarcato in nerazzurro nel 2018, all’approssimarsi del ventunesimo compleanno. Andato via Icardi, è diventato pressoché insostituibile nell’attacco interista. Fino a essere quello che è da tre anni a questa parte, il simbolo della squadra e del club sportivamente parlando.

Zanetti 2.0

Lautaro è una sorta di Javier Zanetti 2.0, considerato anche suo attaccamento all’Inter. Certo, questo non vuol dire che debba giocare gratis… Infatti ha voluto con forza e ottenuto un super prolungamento, ergendosi a calciatore più pagato (al lordo) della rosa di Inzaghi: circa 9 milioni netti, bonus esclusi.

Prima del rinnovo non c’era la fila

Un Mondiale, due Cope America e due Scudetti con l’Inter, gol a profusione con tanto di conquista del titolo di capocannoniere della Serie A. Nonostante il curriculum di altissimo livello, va detto che all’inizio della passata estate, prima della firma del nuovo accordo, non c’era la fila per lui.

Forse la ‘colpa’ è di un mercato che, specie tra gli attaccanti, è un continuo sfornare profili di assoluto valore. In Spagna, tuttavia, sostengono che le cose potrebbero essere diverse nell’estate che verrà.

Lautaro all’Arsenal: cifra record

Stando alle indiscrezioni di ‘Fichjaes.net’, rilanciate anche dalla ‘BBC’, per il numero 10 dell’Inter è pronta a muoversi l’Arsenal, seconda in Premier League. I ‘Gunners’ vorrebbero fare all-in sul classe ’97 argentino per regalare finalmente un grande bomber ad Arteta.

Accostato anche a Vlahovic, l’Arsenal sarebbe intenzionata a battere il proprio record per un trasferimento offrendo 100 milioni di sterline, circa 120 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante cresciuto nel Racing e autore di 144 gol (è il sesto marcatore di tutti i tempi dell’Inter) con la maglia nerazzurra. Dicevamo dell’offerta che non si può rifiutare, be’ eccola…

Lautaro alternativa a Sesko

Una cosa può, per così dire, ‘consolare’ gli interisti: Lautaro Martinez non sarebbe la prima scelta dei londinesi, che invece è – anzi rimane, secondo ‘The Independent’ – Benjamin Sesko del Lipsia.