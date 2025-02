Napoli, tutti contro De Laurentiis: “Un disastro, vattene!”

Il presidente del Napoli duramente criticato alla fine del calciomercato, ambiente azzurro in subbuglio: succede di tutto

La sessione di calciomercato è andata finalmente in archivio, con una ultima giornata che è stata scoppiettante e ha visto diverse società molto attive. 24 ore in cui ha dato segni della sua presenza anche il Napoli, anche se non quanto appassionati e addetti ai lavori si aspettassero.

Un calciomercato che in qualche modo lascia un senso di irrisolto per gli azzurri. Antonio Conte aveva già dato segnali di insofferenza, per quelle che erano le sue aspettative e, a confronto, i dati di fatto e le risultanze concrete. Il tecnico sperava in un mercato diverso, specialmente per quanto concerne la sostituzione di Kvaratskhelia. Ma le varie piste seguite nei giorni scorsi non sono andate a buon fine.

Niente da fare per Garnacho, Adeyemi e nemmeno per Saint Maximin. Numericamente, nell’ultima giornata di mercato, un rimpiazzo per il georgiano è arrivato, ma non ha lasciato grande soddisfazione nell’ambiente, per usare un eufemismo. Scatenando l’ennesima polemica nei confronti del presidente De Laurentiis.

Napoli, l’arrivo di Okafor fa esplodere la bufera: De Laurentiis bersagliato sui social

In tarda serata, è arrivato il classico tweet presidenziale con l’annuncio dell’acquisto di Okafor. Un colpo dell’ultimo minuto che non ha suscitato entusiasmo e invece ha attirato critiche a non finire.

Nel mirino, la gestione di un mercato al risparmio, con il freno a mano tirato e in qualche modo limitando le ambizioni di una squadra prima in classifica e che può sognare lo scudetto. A De Laurentiis è stato rinfacciato un atteggiamento simile ad altri mercati di riparazione del passato, ce n’è anche per il ds Manna che non ha raccolto giudizi lusinghieri. Su ‘X’, questo è il clima che si respira dopo l’arrivo di Okafor:

Sei ingiocabile — GA7 🇮🇹🇺🇸 (@GA7_Official) February 3, 2025

Manna goo out of us ..

Forza Napoli sempre pic.twitter.com/8ic0IwHFFh — Guesmi Jasser (@GuesmiJasser) February 4, 2025

Ridicolo ! — Luigi Russo (@LuigiRu07949826) February 3, 2025

VERGOGNA — Raoul (@raoul10fedayn) February 3, 2025

Grazie Aurelio! pic.twitter.com/XQSpEb7gP0 — andrea poli full of energy (@polifullof) February 3, 2025

NON CI SONO PAROLE — ANDREw_02 (@Andre_Scala) February 3, 2025

NON MI ESPRIMO PER L ENNESSIMA DISASTERCLASS — IL PUR BRAVO MAZZOCCHI (@MUnkonown) February 3, 2025

Voti tendenzialmente bassi, dunque, per il mercato azzurro, che si conclude con gli arrivi di Scuffet, Hasa, Billing e Okafor, a fronte delle partenze di Caprile, Folorunsho, Zerbin e Kvaratskhelia. Adesso, parola al campo, per capire se basterà, per puntare al grande traguardo.