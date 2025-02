Esonero Thiago Motta e scambio per Osimhen: doppio annuncio Juve | ESCLUSIVO

Da Cambiaso a Vlahovic e Osimhen: in casa Juve ci si proietta già al calciomercato estivo. Gli annunci in vista di giugno

In casa Juventus ci si proietta già al calciomercato estivo. L’assalto del Manchester City per Cambiaso è rimandato, mentre saranno mesi decisivi anche per il futuro di Dusan Vlahovic.

Ne ha parlato a TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Marcello Chirico: “Mi aspettavo un’offerta in proporzione delle spese che stava facendo il Manchester City, perché il Manchester City in questo mercato ha straspeso. È arrivato a oltre 150 milioni, quasi 200 milioni, quindi mi immaginavo che potesse aggiungere anche Cambiaso, perché il Manchester City ha il problema con la UEFA, anzi con la Premier e quindi deve assolutamente fare mercato adesso perché rischia di vedersi bloccato il mercato a giugno. A questo punto si è portato avanti. Allora proprio in ragione di questo io immaginavo che potessero arrivare i soldi richiesti. La Juve è vero, ha dato la disponibilità a venderlo, ma non alle cifre che proponeva inizialmente il Manchester City. Perché la Juve dice io quelle cifre lì, la prossima estate me le vado a prendere lo stesso, volendo mettere sul mercato Cambiaso. Quindi se devo venderlo adesso deve essere una cifra tra i 70 e gli 80“.

“Purtroppo il Manchester City non si è più fatto vivo, – ha proseguito il giornalista – probabilmente perché anche loro hanno esaurito i soldi e non possono fare niente di più. Bisogna capire quanto il giocatore volesse andare via. Perché se il giocatore aveva deciso con il suo procuratore di accettare questa proposta e andare via, con quanta voglia resti alla Juventus? Le ultime due assenze, ad esempio, qualcuno ha pensato che potessero essere un po’ diplomatiche. Ma in questo calciomercato, quando un giocatore lo vedi messo da parte, pensi subito a quello. L’abbiamo detto anche di Vlahovic, quindi lo immaginavo ancora di più per Cambiaso. Però è anche vero che Cambiaso si è fatto veramente male alla caviglia, lo sappiamo”.

Calciomercato Juve, Chirico: “Vlahovic via, la verità su Osimhen”

Tiene sempre banco anche la situazione di Vlahovic: “Immaginavo, devo dire la verità, che uscisse Vlahovic. Questo sì. Io immaginavo che potesse ancora uscire. Non uscirà perché entro mezzanotte ormai non ce la si fa e soprattutto perché Vlahovic comunque cerca una squadra che gli prospetti un futuro all’altezza delle sue aspettative. Quindi prenderne una a caso adesso di sicuro non la prende. Già sarà complicato fargliela prendere a giugno. In questo momento, con Milik che non rientrerà praticamente più, penso che non puoi depauperare il tuo reparto attacco perché è già abbastanza assottigliato. Quindi Vlahovic, volente o nolente, anche col muso, perché ormai lo vedete che ha sempre il muso, resterà la Juve per i prossimi sei mesi e poi se ne parla”.

“Conoscendo il caratterino di Vlahovic non la vedo assolutamente positiva la concorrenza di Kolo Muani. Guardate la faccia di Vlahovic da quando è arrivato Kolo Muani. Ogni volta che lo mette in campo com’è. Già è un tipo nervosetto, immaginati ancora che come può essere felice del fatto di aver perso il posto da titolare, perché lui fin quando non è arrivato Kolo Muani era titolarissimo. Anche per ragioni numeriche doveva per forza giocare”, ha affermato Chirico.

E sulla posizione di Thiago Motta: “Secondo me certe volte azzarda pure lui, ma lui al Bologna, se ricordi bene, al Bologna i giocatori li adattava spesso, li faceva ruotare in vari ruoli. Vuole fare la stessa cosa alla Juve. Per fare certe cose ci vuole tempo perché al Bologna, il primo anno ed era il Bologna, arrivò decimo in campionato, ma al Bologna andava bene così. Alla Juve chiaramente ha pressioni più alte, forse gli si chiede di arrivarci in meno tempo, ma il progetto è triennale e quindi ha un triennio a disposizione. Tutti quelli che sperano di vedere Thiago Motta che venga esonerato, purtroppo se lo devono togliere dalla testa. Perché la Juventus ormai ha deciso di proseguire con Thiago Motta”.

Osimhen-Juventus, Chirico: “Cento milioni al Napoli o scambio con Vlahovic”

Infine, Chirico esclude il colpo Osimhen: “Ha una clausola che vale per l’estero e non per l’Italia. Quindi se sono 75 milioni, per la Juve di sicuro gliene chiedono 90-100. Perché noi stiamo parlando del Napoli che non ha voluto nemmeno darti Raspadori in prestito. La Juve sta abbassando il monte ingaggi, per questo Vlahovic va via”.

“Se Osimhen viene alla Juve, si tiene 10 milioni d’ingaggio, non se lo abbassa e ne chiede di più. Di sicuro se viene alla Juve ne vuole di più. Mi dite come può venire alla Juve Osimhen? – ha concluso il giornalista – I tifosi sicuramente fanno bene a volte a sognare, ma ho visto i giornali uscire in prima pagina. Conoscono la situazione finanziaria della Juve, mi dicano questi cari colleghi come fa la Juventus a prendere Osimhen. Ditemi voi la formula, magari è una formula zeccata. Una formula magica ci vuole. Magari lo scambiano con Vlahovic, non lo so… Ma ci vogliono 50 milioni sopra“.