Thiago Motta, la verità sull’abbraccio con Vlahovic: “Ecco cosa gli ho detto”

Dusan Vlahovic torna a segnare contro l’Empoli, rete molto significativa per il serbo: l’allenatore a fine partita chiarisce il dialogo tra loro

La grande paura di incappare in un nuovo passo falso, poi la felicità per una vittoria importante in rimonta. La Juventus può sorridere dopo il successo contro l’Empoli, che può mettere fine, forse, a un momento complicato per i bianconeri e dare inizio a qualcosa di nuovo. Sorride anche Vlahovic, ritornato al gol dopo un lungo digiuno.

L’attaccante serbo era rimasto nuovamente in panchina dall’inizio, come avvenuto nelle ultime gare di campionato. Entrando poi dopo la doppietta di Kolo Muani, venendo schierato insieme al francese e riuscendo a incidere mettendo grande voglia su ogni pallone, con una rete pregevole con un gran sinistro all’angolo alto, scaricato di rabbia. Inizialmente, non esultando, ma poi lasciandosi andare all’abbraccio con i compagni e poi godendosi la gioia dello Stadium. Un episodio che potrebbe mettere fine, chissà, ai recenti malumori. Di lui, non a caso, ha parlato Thiago Motta nel post partita.

Juventus, Thiago Motta elogia Vlahovic: “Gli leggo in faccia la voglia di fare gol”

L’allenatore bianconero è intervenuto sugli schermi di ‘DAZN’ rilasciando alcune dichiarazioni interessanti. Spiegando il cambio di Yildiz con lui, ma anche i contenuti del breve dialogo, condito da un abbraccio, con Vlahovic a bordo campo, poco prima del suo ingresso.

“Perché il cambio di Yildiz? Volevamo un uomo più in area con Vlahovic – ha affermato – Kolo Muani si stava comportando benissimo e Nico Gonzalez stava facendo una ottima fase difensiva. Sono contento comunque della partita di Kenan, non meritava di uscire ma serve fare delle scelte per la squadra, lui in ogni caso ci sta dando una grandissima mano in tutto. E’ molto giovane e abbiamo tanta fiducia in lui. L’abbraccio con Vlahovic? Gli ho detto che avrebbe segnato sicuramente, gliela leggo in faccia la voglia di determinare. Siamo passati attraverso situazioni che non volevamo, ha giocato sempre anche quando avrebbe dovuto riposare. Oggi non è entrato dall’inizio ma ha fatto bene una volta che ha messo piede in campo, godiamoci questa vittoria. Abbiamo dimostrato di saper essere compatti nell’andare ad attaccare gli avversari e oggi ci siamo riusciti molto bene”.