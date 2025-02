Reijnders e De Vrij in gol: il derby Milan-Inter parla olandese, ma a vincere è Conte

Tre gol annullati all’Inter che prende anche tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries e reclamano per un calcio di rigore

Il Milan e l’Inter pareggiano 1-1 nel terzo derby della Madonnina di questa stagione dopo quello dell’andata in Serie A e quello della finale di Supercoppa Italiana. A decidere la partita un gol di Reijnders a fine primo tempo e uno di De Vrij nel recupero del secondo.

Partono meglio i nerazzurri che si vedono annullare due reti, prima a Dimarco e poi a Lautaro Martinez, per due posizioni di fuorigioco a inizio azione dello stesso attaccante argentino e di Barella. I rossoneri, invece, si rendono pericolosi con Reijnders che impegna Sommer. Poco prima dell’intervallo lo stesso centrocampista olandese sblocca il match con un tap-in sotto misura dopo la respinta corta del portiere sul tiro-cross di Leao. La ripresa si apre con una occasione sul sinistro di Lautaro neutralizzata da Maignan. Poi il Toro si vede annullare un altro gol per un fallo di Dumfries su Theo Hernandez a inizio azione, mentre il nuovo entrato Bisseck colpisce il palo di testa su sviluppi di un calcio d’angolo. Tanti dubbi in area di rigore per un contatto da Pavlovic e Thuram, ma Chiffi fa giocare. Lo stesso attaccante francese coglie il secondo palo di una serata stregata per l’Inter, imitato nel finale da Dumfries. Quando la vittoria sembra in cassaforte per i rossoneri, arriva la doccia gelata con la zampata di De Vrij sull’assist del nuovo acquisto Zalewski. Un pareggio che non serve a nessuno: gli uomini di Conceicao restano lontani dalla zona Champions, mentre quelli di Inzaghi ora devono vincere a tutti i costi la gara di recupero di giovedì contro la Fiorentina per non rischiare di favorire la fuga scudetto del Napoli.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 53; Inter* 51; Atalanta 47; Juventus 40; Fiorentina* e Lazio* 39; Bologna* 37; Milan* 35; Roma* 30; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno

