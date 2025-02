Juve-Empoli, l’uomo mercato va KO! Thiago Motta intanto esulta con Vlahovic

La Juventus la ribalta nella ripresa grazie al doppio sigillo di Kolo Muani. Diversi infortuni nel match dell’Allianz Stadium

La Juventus respira grazie alla doppietta di Kolo Muani, abile a sfruttare le incertezze della difesa dell’Empoli, crollata dopo il cambio per infortunio di Ismajli.

Il roccioso difensore, già non al meglio della condizione, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a inizio ripresa per un fastidio muscolare, sostituito da Goglichidze. Gli ospiti hanno pagato subito a caro prezzo il ko di Ismajli, subendo la rimonta della Juve in due minuti grazie alle zampate di Kolo Muani. Disastroso invece l’ingresso in campo del giovane georgiano, come il compagno di reparto uomo mercato in uscita dell’Empoli ed entrambi, tra l’altro, accostati a più riprese alla ‘Vecchia Signora’. Sfortunati i toscani di D’Aversa, che prima avevano perso sempre per infortunio Fazzini e Anjorin.

Intanto in casa Juve ci pensa Kolo Muani a togliere le castagne dal fuoco a Thiago Motta, che ha esultato rabbiosamente in panchina e abbracciato anche Dusan Vlahovic, pronto a entrare in campo qualche istante più tardi rilevando lo scatenato e applauditissimo Yildiz.