DIRETTA Serie A, Juventus-Empoli: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e gli azzurri di D’Aversa in tempo reale

La Juventus ospita l’Empoli a Torino nel lunch match domenicale valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che si affronteranno nuovamente a fine mese per i quarti di finale di Coppa Italia che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, che ha fatto seguito a quella dello scorso week end contro il Napoli, i bianconeri di Thiago Motta vogliono tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di centrare tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Lazio – impegnata domani contro il Cagliari – al quarto posto in classifica. Gli azzurri di Roberto D’Aversa, che devono fare a meno degli squalificati Pezzella e Grassi, vengono invece dal pareggio contro il Bologna e sognano il colpaccio per uscire dalla crisi che li ha visti conquistare appena due punti nelle ultime sette giornate. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su tablet, smartphone e pc solamente sulla app di Dazn. All’andata il duello terminò con un pareggio a reti inviolate. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; Locatelli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 53; Inter** 50; Atalanta 47; Lazio* 39; Juventus* e Bologna* 37; Fiorentina** 36; Milan** 34; Roma* 30; Udinese 29; Torino 27, Genoa* 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli*, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Juventus venerdì 7 febbraio ore 20.45; Empoli-Milan sabato 8 febbraio ore 18.