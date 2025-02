DIRETTA Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i rossoblu di Vieira in tempo reale

La Fiorentina riceve il Genoa a Firenze in una gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che vengono da una vittoria nella loro ultima uscita che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.

Reduci dalla bella vittoria contro la Lazio nello scontro diretto per le parti nobili della classifica, i viola di Raffaele Palladino vanno a caccia di altri tre punti. Privi dello squalificato Adli, i toscani vogliono agganciare proprio i capitolini a quota 39 in piena zona Champions League, in attesa della partita da recuperare contro l’Inter. I rossoblu di Patrick Vieira, che a loro volta vengono dal successo contro il Monza del monday night, puntano ad un altro risultato positivo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La gara sarà visibile in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i gigliati si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Gosens nel secondo tempo. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Genoa live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Gudmundsson; Kean. All. Palladino

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Cornet, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 53; Inter** 50; Atalanta 47; Juventus 40; Lazio* 39; Bologna* 37; Fiorentina** 36; Milan** 34; Roma* 30; Udinese 29; Torino 27, Genoa* 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari

PROSSIMI IMPEGNI: Fiorentina-Inter giovedì 6 febbraio ore 20.45; Torino-Genoa sabato 8 febbraio ore 20.45.