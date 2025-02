Il Torino ferma l’Atalanta sull’1-1: Milinkovic-Savic eroe a Bergamo

Nel secondo tempo il portiere para il terzo rigore della stagione, regalando a Vanoli un punto che fa morale. Per Gasperini si allontana, forse definitivamente, il ‘sogno’ Scudetto

L’Atalanta non va oltre l’1-1 in casa contro il Torino, che risponde con Maripan al vantaggio di Djimisiti. Nella ripresa forcing nerazzurro e rigore della possibile svolta, ma Retegui si fa ipnotizzare sul dischetto da Milinkovic-Savic.

L’Atalanta parte forte, ma il Torino è compatto e organizzato. Il muro granata crolla al ventesimo per ‘colpa’ dell’ex Bellanova, ma la rete viene annullata per il tocco con la mano dello stesso terzino.

Un quarto d’ora dopo, sugli sviluppi di calcio d’angolo, l’Atalanta passa di nuovo con Djimisti che stacca bene e anticipa Coco piazzando il pallone dove Milinkovic-Savic non può nulla. Stavolta tutto regolare.

I padroni di casa credono forse di aver già infiocchettato la vittoria, invece la squadra di Vanoli reagisce e cinque minuti più tardi trova il pari. La ‘Dea’ difende male sulla punizione di Vlasic, Maripan può staccare in solitaria e siglare l’1-1 che gela il ‘Gewiss Stadium’.

Milinkovic-Savic dice no a Retegui e per l’Atalanta rischia di svanire il sogno Scudetto

Il secondo tempo è tutto di marca atalantina, ma il Toro è bravo di nuovo a difendersi. A quindici da termine l’episodio della possibile svolta: Tameze e Retegui si tirano la maglia in area su cross dalla sinistra, per Piccinini è rigore: dal dischetto si presenta lo stesso argentino, tiro sulla sua destra che Milinkovic-Savic respinge mandando in corner.

Terzo rigore su tre neutralizzato quest’anno dal portiere serbo, fratello dell’ex Lazio Sergej. Il ‘Gewiss Stadium’ si agita, qualcosa vola in campo. Dove l’Atalanta mostra di aver accusato il colpo, non riuscendo più a pungere.

Si gioca oltre il 96esimo, ma per la formazione di Gasperini è tutto inutile. Ora il sogno Scudetto rischia di svanire definitivamente. Per il ‘Toro’ un punto che fa morale e che allunga la striscia di risultati utili consecutivi.

Tabellino Atalanta-Torino 1-1

MARCATORI: 35′ Djimsiti (A), 40′ Maripan (T)

Classifica Serie A aggiornata

Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta** 47; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese** 29; Torino** 27, Genoa 26; Verona** e Lecce** 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma** 20; Venezia** 16; Monza** 13.

*una partita in meno

**una partita in più