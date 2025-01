Napoli, si accende Conte-De Laurentiis: “Ci sono i soldi per fare una guerra”

Antonio Conte trascina il Napoli a lottare per lo scudetto, ma attenzione al possibile scontro con il suo presidente: il motivo

Sono bastate 22 giornate di campionato al Napoli per raggiungere quota 53 punti, tutti quelli raccolti nella stagione scorsa. Basterebbe questo dato a evidenziare il lavoro straordinario di Antonio Conte, che ha rilanciato una squadra che in primavera era in disarmo e oggi invece macina punti e vittorie ed è in piena lotta per lo scudetto.

Del resto, l’ex Ct della Nazionale era stato preso proprio per questo, per dare una scossa a un ambiente azzurro improvvisamente depresso dopo la grande gioia dello scudetto. Una scossa che c’è stata eccome e con risultati forse anche migliori di quelli che si potevano preventivare. Specialmente dopo le ultime due vittorie con Atalanta e Juventus, il Napoli non può più nascondersi e a questo punto mette nel mirino il bersaglio grosso.

Altro appuntamento fondamentale, domenica sera, in casa della Roma, per proseguire la corsa in vetta e cercare di allungare la striscia aperta di sette vittorie consecutive. Nel frattempo, il club, negli ultimi giorni della sessione di trasferimenti, cercherà qualche innesto per alimentare la rosa. Ma proprio in tema di mercato, attenzione al possibile scontro tra Conte e De Laurentiis.

Conte e il calciomercato, avviso a De Laurentiis e al Napoli: “Sta arrivando una botta delle sue”

Dopo la gara con l’Atalanta, in effetti, l’allenatore dei partenopei aveva mandato un primo segnale al suo datore di lavoro, chiedendo rinforzi “come Dio comanda” e non di puntellare la squadra solo con qualche giovane. Potrebbe essere soltanto un anticipo di ciò che sarà.

Ne è convinto Alvaro Moretti, vice direttore de ‘Il Messaggero’, che ha evidenziato possibili criticità tra le fila della capolista nel suo intervento a ‘Radio Radio’: “Il Napoli non ha fenomeni in campo, ma ne ha uno in panchina – ha spiegato – Secondo me tra un po’ ci sarà una botta alla Conte, tipo quella del pranzo con 10 euro al ristorante da 100 euro. Quanti soldi sono entrati a De Laurentiis tra quelli già entrati per Kvaratskhelia e quelli che entreranno per Osimhen? In teoria si può fare un mercato buono, in pratica avrebbe i soldi per fare una guerra”.

Il tecnico pugliese potrebbe dunque chiedere a gran voce rinforzi di alto livello, rimanendo deluso se questi non dovessero arrivare e se De Laurentiis optasse per una scelta conservativa. Per l’attacco, per rimpiazzare Kvaratskhelia, si allontanano Garnacho e Adeyemi, spunta il sondaggio per Werner. Vedremo cosa porteranno in dote gli ultimi intensi giorni di mercato.