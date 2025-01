UFFICIALE Juve, nuova bufera Vlahovic: “Quando te ne vai?”

Ormai scontato il divorzio tra il serbo e il club bianconero. Motta e Giuntoli lo hanno scaricato, ma domani col Benfica potrebbe tornare titolare

Non c’è pace per Dusan Vlahovic. Il rapporto con Thiago Motta è ormai ai minimi termini, come confermato dalle tre panchine consecutive. Idem quello con la società, cioè con Giuntoli da tempo al lavoro per trovargli una nuova sistemazione vista le enormi difficoltà sul fronte rinnovo.

Vlahovic scaricato anche da tanti tifosi: “Vattene dalla Juve”

Il bomber serbo è destinato all’addio, più in estate che in questi ultimi giorni di mercato, anche se non si possono escludere colpi di scena. Il numero 9 è stato scaricato definitivamente da tecnico, club e dalla maggioranza di tifosi.

Il post di auguri di compleanno (oggi Vlahovic spegne 25 candeline) fatto oggi dall’account X ufficiale della Juventus, è stato invaso da commenti – anche pesanti – contro il classe 2000 di Belgrado. Ecco alcuni (dei tanti) tweet:

Buon compleanno Dusan! 🎉 — JuventusFC (@juventusfc) January 27, 2025

Quando te ne vai? Mister 12 mln annui — Carlo Alberto ⭐⭐⭐🇮🇹 (@CarloAlberto89) January 27, 2025

Speriamo sia l ultimo — Jjuli🦅 (@jjuli_24) January 27, 2025

Auguri, ora la porta li sta. — AM (@Antonio31081990) January 27, 2025

speriamo l’ultimo in bianconero — Matteo I (@teo070905) January 27, 2025

Auguri Dusan, passa un buon compleanno ma spero non sarai più dei nostri.. Anxhe se sto Kolo Muani non mi convince — Daniele Venti (@zakarot55) January 27, 2025

Che sia l’ultimo con la Juve — Ale_Bini (@Ale_Bini73) January 28, 2025

12 milioni l’anno dovrebbe fare 40 gol a stagione e invece sbaglia gli stop

Vendetelo vattene dalla Juve incapace — Etneo (@etneo_) January 28, 2025

Juve-Benfica, Vlahovic titolare? Possiamo contare su di lui, ma…”

Considerata l’indisponibilità di Kolo Muani, Vlahovic potrebbe tornare titolare domani sera in Champions contro il Benfica. Nella conferenza stampa di vigilia, con la solita freddezza, Thiago Motta non ha però dato certezze sull’impiego del serbo dal 1′.

“Vlahovic sta bene e col Benfica farà parte del gruppo, vediamo se giocherà dall’inizio o a partita in corso. Dusan fino a oggi ha giocato tantissimo e continuerà a farlo perché so che possiamo contare su di lui”.