Frattesi gol, poi l’Inter dilaga: poker al Lecce e risposta al Napoli

I nerazzurri battono la squadra di Giampaolo con un netto 4-0: Inzaghi si riporta a -3 dal Napoli con una partita da recuperare

L’Inter risponde al Napoli. Dopo la vittoria degli azzurri contro la Juventus, i nerazzurri hanno calato il poker in casa del Lecce e si sono riportati a -3 da Conte (con una partita in meno).

Una vittoria mai in discussione con il vantaggio di Frattesi arrivato al sesto minuto che ha messo in discesa la gara per la squadra di Inzaghi. Il Lecce non ha praticamente opposto resistenza e così, dopo un altro gol annullato per fuorigioco di Carlos Augusto, ecco che è arrivato il raddoppio al 39′ firmato da Lautaro Martinez.

La ripresa è stata pura accademia con Inzaghi che ha potuto anche tirare fuori alcuni big come lo stesso Toro: prima però l’argentino ha trovato il tempo di servire l’assist per il 3-0 firmato da Dumfries. Nel finale a calare il poker nerazzurro ci ha pensato Taremi, realizzando un calcio di rigore assegnato per un fallo di Falcone.

Serie A, Lecce-Inter 0-4: marcatori e classifica

L’ultima mezzora è praticamente un allenamento a porte aperte con il risultato in cassaforte e il Lecce che non prova neanche a farsi vedere con pericolosità dalle parti della porta nerazzurra. L’Inter vince, dunque, e risponde al Napoli: ora appuntamento con il Monaco per il pass per gli ottavi di Champions, poi il derby con il Milan per continuare la rincorsa allo scudetto.

LECCE-INTER 0-4: 6′ Frattesi, 39′ Lautaro Martinez, 57′ Dumfries, 61′ Taremi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio* 39; Juventus 37; Bologna* e Milan* 34; Fiorentina** 33; Roma 30; Udinese e Torino 26; Genoa* 23; Como 22; Empoli, Cagliari 21; Lecce e Parma 20; Verona* 19; Venezia* 15; Monza* 13

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Livio Marinelli (Sezione Tivoli)

PROSSIMI IMPEGNI

Parma-Lecce, 31 gennaio ore 20.45

Milan-Inter, 2 febbraio ore 18