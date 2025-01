Thiago Motta: “Non esiste un problema Vlahovic. Con il Napoli c’è una differenza”

Le parole del tecnico della Juventus in sala stampa a seguito del match contro il Napoli: è la prima sconfitta per i bianconeri

Sicuramente cupo, non soddisfatto della prova dei suoi, ma contro un Napoli in questa forma è difficile fare punti. Il mister della Juventus analizza così la prima sconfitta in campionato: “Non ci piace perdere, oggi dobbiamo stare male dentro. La prossima gara contro il Benfica è importante, dobbiamo reagire”.

Il commento di Thiago Motta sulla sfida: “Mi è piaciuto molto il primo tempo, abbiamo avuto personalità. Nel secondo tempo non abbiamo avuto il vantaggio di giocare palla a terra. Loro hanno preso campo. Nel primo tempo siamo stati bravi nella pressione, ma nel secondo tempo non l’abbiamo fatta bene. Ci siamo abbassati e non riuscivamo a ripartire. Penso che dietro la sconfitta ci sono tanti motivi. Napoli è una squadra forte. Nel secondo tempo c’è stato un calo fisico contro una squadra che ha tutta la settimana per prepararsi. Si è vista la differenza”

Sul gruppo e sulla classifica – “Il gruppo sta bene, abbiamo fatto cose buone e altre da migliorare. La posizione in classifica è un fatto. Era il momento di cambiare questa situazione e oggi non siamo stati capaci. Dobbiamo rialzarci subito contro il Benfica”

Su Koopmeiners – “Mi piace parlare del collettivo. In una sconfitta non parlo dei singoli. Tutti hanno fatto un grande sforzo. Nel secondo tempo non siamo riusciti a restare sul livello del primo. Avevamo bisogno di fare 95 minuti di grandissimo livello, ma non è stato così”.

Sul Napoli – “Abbiamo incontrato tante squadre forti. La realtà è che oggi il Napoli è primo in classifica meritatamente ed è la squadra più forte del campionato. Non ci piace perdere, siamo dispiaciuti della prima sconfitta. Ora dobbiamo mettere tutta l’energia sul recupero e sulla partita in Champions League che giocheremo tra due-tre giorni. Non abbiamo tempo per lamentarci e fare drammi”

Su Kolo Muani – “La sua prova è stata molto buona. E’ stato partecipativo. Con la società abbiamo analizzato molto sul tipo di caratteristiche che avrebbe dovuto avere il giocatore”

Su Vlahovic – “Nella nostra squadra non esiste nessun problema Vlahovic. Vedo più voi giornalisti a trovare questo problema, ma Dusan la vive molto bene. Ha giocato tantissimo. Queste ultime gare le ha giocate di meno, ma è importante e continuerà a giocare ed aiutare la squadra. Abbiamo bisogno di tutti. Non vedo nessun problema”