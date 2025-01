Napoli-Juventus, la protesta dei tifosi azzurri: “Così non c’è partita”

I tifosi azzurri della curva A hanno esposto uno striscione prima dell’inizio della partita contro la Juve: ecco cosa c’era scritto

Al Diego Armando Maradona va in scena il big match tra Napoli e Juventus. Stadio gremito al sesto sold-out stagionale. Pieno anche il settore ospite.

Di tutta risposta, arriva la protesta dei sostenitori partenopei che prima dell’inizio del match hanno esposto uno striscione in curva A: “Senza ultras non c’è partita. Basta divieti“. In effetti, la formazione partenopea è stata fortemente penalizzata sotto questo punto di vista. Basti pensare ai divieti imposti per la trasferta a Torino in occasione di Juventus-Napoli, con un caso mediatico esploso a poche ore dalla sfida. O alle tre trasferte vietate ai residenti in Campania in occasione dei match contro Udinese, Genoa e Fiorentina.

L’ultima gara fuoricasa, a Bergamo, è stata impedita ai residenti in Campania proprio per questioni di ordine pubblico. Motivo per cui all’Aeroporto di Capodichino si è riversato il popolo partenopeo in occasione della partenza e dell’arrivo.

Le prossime due trasferte del Napoli sono delicate e manca ancora un pronunciamento ufficiale. Infatti, il 2 febbraio il Napoli sfida la Roma all’Olimpico. Possibile divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, per via degli scontri che solitamente accendono questa partita. Successivamente, ancora da calendarizzare, ci sarà la trasferta sempre all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Anche in questo caso è preventivabile un ulteriore divieto di vendita dei ticket ai residenti campani.