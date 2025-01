DIRETTA Serie A, Como-Atalanta 0-0 | Si comincia! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo del Como nel primo anticipo del sabato valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretto dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da una parte i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dal largo successo in Champions League contro lo Sturm Graz, vogliono tornare a vincere anche in campo nazionale dopo il ko contro il Napoli. Privi dello squalificato Hien, gli orobici hanno come obiettivo quello di centrare i tre punti per non mollare il treno scudetto e prepararsi al meglio all’ultimo impegno internazionale contro il Barcellona. Dall’altra parte i biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta devono fare a meno di Goldaniga appiedato dal giudice sportivo, puntano a dare seguito alla vittoria di lunedì scorso contro l’Udinese per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il derby lombardo sarà visibile in tv e in streaming su smartphone, tablet e pc solamente sulla app di Dazn. All’andata i lariani si imposero con il risultato di 3-2 grazie ai gol di Strefezza e Fadera oltre all’autorete di Kolasinac, mentre per i bergamaschi andarono a segno Zappacosta e Lookman su rigore. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ tra Como e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Como-Atalanta

COMO (3-4-2-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf; Fadera, Perrone, Da Cunha, Moreno; Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, Ederson, de Roon, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 47; Atalanta 43; Lazio 39; Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como 22; Cagliari** 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

PROSSIMI IMPEGNI: Barcellona-Atalanta mercoledì 29 gennaio ore 21; Bologna-Como sabato 1 febbraio ore 20.45.