La Juve passa all’incasso: 120 milioni dalla Premier League

Juventus attesa questa sera dal decisivo match di Champions contro il Bruges e protagonista anche sul mercato

Tra campo e mercato, la Juventus non si ferma. Atmosfera bollente in casa bianconera, malgrado le temperature polari dell’ultimo periodo.

La squadra di Thiago Motta è attesa questa sera dalla trasferta sul campo del Bruges, decisiva per continuare a sperare nell’accesso diretto agli ottavi di Champions League. L’allenatore italo-brasiliano dopo Alberto Costa e Kolo Muani (presto arriverà l’ufficialità dal PSG) aspetta anche un difensore centrale per rimpolpare un reparto ridotto all’osso e con la coppia Gatti-Kalulu costretta agli straordinari.

Blitz ieri in Inghilterra del Dt Giuntoli, che ha messo nel mirino in casa Chelsea Veiga e Chilwell per la retroguardia della Juve. Il terzino inglese potrebbe arrivare se partisse Cambiaso, anche se i ‘Blues’ devono sistemare la situazione legata agli slot dei giocatori in prestito per evitare disguidi burocratici come successo alla stessa Juve nell’affare Kolo Muani.

Cambiaso più Douglas Costa: il Manchester City fa ricca la Juventus

A proposito dell’eclettico terzino della Nazionale, il Manchester City è sempre in agguato e sta studiando l’offerta da presentare alla ‘Vecchia Signora’ per assicurarsi il cartellino del giocatore.

Cambiaso resta un elemento centrale nella Juventus, che non vorrebbe privarsi dell’ex Genoa a stagione in corso e rimandare tutto alla prossima estate. Una proposta fuori mercato però da parte dei campioni d’Inghilterra farebbe saltare il banco, con la dirigenza della Continassa che difficilmente resisterebbe davanti da un assegno da 70 milioni di euro. Con il City occhio anche alla pista Douglas Luiz, profilo indicato da Guardiola per dare nuova linfa al reparto mediano sempre orfano del Pallone d’Oro Rodri. La Juve chiude al prestito secco per il brasiliano e valuta l’ex Aston Villa almeno 50 milioni di euro dopo il pesante investimento della scorsa estate.

Da non scartare neanche l’ipotesi di un prestito oneroso alto, da 8–10 milioni, con Douglas Luiz a caccia di riscatto dopo una stagione finora deludente in maglia bianconera e che stasera avrà probabilmente una nuova occasione da titolare nel match di Champions in casa del Bruges.