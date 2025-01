Gol ed espulsioni, Udinese ko: il Como fa suo il monday night

I lariani resistono al ritorno dei friulani dopo il doppio vantaggio del primo tempo e dilagano: squadre in dieci uomini nella ripresa

Scatto salvezza per il Como. I lariani battono l’Udinese nel monday night della ventunesima giornata di Serie A e si mettono fuori dalla zona rossa.

Fabregas ringrazia il nuovo acquisto Diao e Strefezza: sono loro gli autori dei gol che indirizzano il match verso i padroni di casa, bravi poi nella ripresa a tenere botta davanti al ritorno friulano e a chiudere i conti poi con l’autorete di Bijol e il poker firmato Nico Paz. Nel primo tempo parte decisamente meglio il Como che dopo cinque minuti è già avanti con il nuovo acquisto Diao, al suo secondo gol consecutivo. L’Udinese accusa il colpo e fa fatica a riorganizzarsi, così la formazione di casa prova ad allungare ed è Sava a dire no al solito Diao. Verso la mezz’ora i friulani sembrano prendere campo e poter rientrare in partita, ma proprio nel loro momento migliore arriva il raddoppio di Strefezza che manda le squadre all’intervallo sul 2-0.

Serie A, Como-Udinese 4-1: marcatori e classifica

La ripresa parte con un errore in disimpegno dello stesso ex Lecce che spiana le porte a Pareyo per il gol che riapre la partita. Il match sembra indirizzato verso la rimonta dell’Udinese quando Goldaniga prende due gialli nel giro di cinque minuti: al 57′ Como in dieci e friulani che provano il massimo sforzo per pareggiare. La superiorità numerica però dura soltanto sei minuti perché tra il 59′ e il 63′ anche Solet prende due gialli e lascia il campo.

Dieci contro dieci il Como riesce a resistere senza problemi e al 78′ trova l’autogol di Bijol, su cross di Fadera che chiude il match. Nel recupero arriva anche il poker firmato Nico Paz. Vittoria preziosa per Fabregas con il Como che sale al tredicesimo posto e si porta a +3 dalla zona pericolo.

COMO-UDINESE 4-1: 5′ Diao (C), 44′ Strefezza (C), Pareyo (U), 78′ Bijol aut. (C), 90′ Nico Paz (C)

PROSSIMI IMPEGNI

Como-Atalanta, 25 gennaio ore 15

Udinese-Roma, 26 gennaio ore 15

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 47, Atalanta 43, Lazio 39, Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese 26; Genoa e Torino 23; Como 22; Cagliari 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno