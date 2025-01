DIRETTA Serie A, Como-Udinese 1-0 | La sblocca Diao LIVE

Si chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A col monday night tra il Como e l’Udinese

Ultimo impegno della ventunesima giornata del campionato di Serie A, dopo le gare disputate nel lungo weekend: per questo monday night, si affrontano il Como e l’Udinese.

I padroni di casa, guidati in panchina da Cesc Fabregas e grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Milan di Sergio Conceicao nel turno precedente: dopo l’iniziale vantaggio del nuovo acquisto Diao, Theo Hernandez e Rafael Leao hanno ribaltato la situazione. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Kosta Runjaic hanno raccolto il terzo pareggio consecutivo, l’ultimo dei quali contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra le mura amiche a reti bianche: quarto risultato utile consecutivo e decimo posto in classifica a quota 26 punti per i bianconeri friulani. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-UDINESE

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; van der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 47, Atalanta 43, Lazio 39, Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese* 26; Genoa e Torino 23; Cagliari 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Como* e Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno

ARBITRO: Francesco Cosso (Sezione Reggio Calabria)

PROSSIMI IMPEGNI

Como-Atalanta, 25 gennaio ore 15

Udinese-Roma, 26 gennaio ore 15