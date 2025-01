La Fiorentina si butta via col Torino, non basta Kean: 1-1 in undici contro dieci

La Fiorentina sogna di tornare alla vittoria con il gol dell’attaccante, ma si fa raggiungere in superiorità numerica: prosegue il momento no degli uomini di Palladino

Fiorentina in rottura prolungata, che manca l’appuntamento con la vittoria da ormai sei giornate di campionato. Tendenza che viene confermata anche nel match casalingo contro il Torino, in cui i viola sprecano una occasione piuttosto ghiotta di centrare un successo fondamentale per la corsa all’Europa. Al ‘Franchi’ finisce 1-1 in una gara in cui i padroni di casa non capitalizzano il vantaggio di un gol e di un uomo, il Toro non esce mai dalla partita e porta a casa un pari prezioso.

Squadre in un momento non brillante ma volenterose, in avvio di gara, entrambe con diverse occasioni potenziali a disposizione, ma non riuscendo a essere incisive al momento del dunque, fallendo l’ultimo passaggio o l’ultimo controllo. La possibile svolta del match al minuto 33, con il granata Dembele, fin lì autore di una buona gara, che rimedia un secondo ingenuo cartellino giallo e viene espulso dall’arbitro. La Fiorentina ne approfitta subito e va in vantaggio con Kean, bravo a segnare di testa in tap in dopo una respinta di Milinkovic-Savic. Lo stesso Kean sfiora poi il raddoppio subito dopo, ma Milinkovic-Savic si oppone. Il Torino, però, nonostante l’inferiorità numerica c’è: Karamoh sfiora il palo con un gran destro, poi Comuzzo sfiora l’autogol colpendo la traversa della sua porta.

La Fiorentina prova a controllare il match nella ripresa, andando alla ricerca del gol del raddoppio, ma senza essere particolarmente efficace. Il Toro resta in partita, eccome, sfiora il pari con un diagonale di Njie, poi lo trova, subito dopo, sfruttando un errore clamoroso dei viola. Disimpegno errato di Comuzzo, Gineitis ruba palla e infila De Gea. Gli sforzi dei toscani per tornare in vantaggio risultano infruttuosi, fallisce il sorpasso al Bologna in sesta posizione e il ‘Franchi’ fischia copiosamente al termine della gara. Per il Toro, altra buona reazione d’orgoglio della truppa di Vanoli.

FIORENTINA-TORINO 1-1 – 38′ Kean (F), 70′ Gineitis (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 50; Inter** 44, Atalanta* 43, Juventus* 37; Lazio 36, Bologna e Fiorentina 33; Milan 31; Roma* 27; Udinese 26; Genoa* e Torino* 23; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 13.

*una partita in più

**una partita in meno

PROSSIME PARTITE: Torino-Cagliari 24 gennaio alle 20.45; Lazio-Fiorentina 26 gennaio alle 20.45