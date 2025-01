Gigot la sblocca e Zaccagni la chiude: la Lazio batte il Verona e torna al quarto posto

Ecco come è andata la partita del Bentegodi, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. I biancocelesti calano il tris

Tutto facile per la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti tornano al successo dopo tre risultati negativi e si riprendono il quarto posto in classifica.

Al Bentegodi, i capitolini hanno battuto il Verona con il netto risultato di tre a zero. La partita di Zaccagni e compagni si mette subito in discesa: non è nemmeno il secondo minuti di gioco, infatti, quando la Lazio trova il vantaggio con un’incornata, su azione di corner, di Gigot.

Il raddoppio al ventunesimo, in contropiede, con Dia. Il Verona prova a rientrare in partita solamente nei minuti finali del primo tempo, ma la Lazio riesce a non subire la rete che avrebbe riaperto il match.

Verona-Lazio: il tris nella ripresa, rosso per Duda

Il tre a zero che chiude definitivamente la sfida arriva così al tredicesimo minuto del secondo: i difensori gialloblu regalano il pallone ai biancocelesti, con Dia che serve Zaccagni, che trova il gol, facendo volare la Lazio al quarto posto.

Il Verona, terzultimo in classifica, chiude la partita in dieci, per l’espulsione (doppia ammonizione) di Duda. Il centrocampista così come Dawidowicz salteranno la delicata sfida salvezza contro il Venezia, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

Verona-Lazio 0-3

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz (45′ Livramento), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua (73′ Faraoni), Serdar, Duda, Bradaric; Suslov (65′ Kastanos); Sarr (73′ Belahyane), Tengstedt (65′ Lazovic).

A disp.: Berardi, Perilli, Dailiuc, Lambourde, Okou, Dani Silva, Magnani, Mosquera, Ajayi. All.: Paolo Zanetti

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot (65′ Romagnoli), Gila, Tavares (73′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella (84′ Castrovilli); Isaksen (65′ Pedro), Dia, Zaccagni (65′ Dele-Bashiru); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Marusic. All.: Marco Baroni

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)

Note, espulsi: all’89’ Duda (V) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gigot (L), Dawidowicz (V), Coppola (L), Bradaric (L), Tavares (L), Ghilardi (V), Duda (V)

Marcatori: 2’ Gigot, 21’ Dia, 58’ Zaccagni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter** 44, Atalanta 43, Lazio 39, Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese* 26; Genoa e Torino 23; Cagliari 21; Empoli*, Parma e Lecce 20; Como* e Verona 19; Venezia 15; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno