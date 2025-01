All’Inter non basta Lautaro: pari con il Bologna. Furia Inzaghi: salta la prossima

I nerazzurri ritrovano i gol dell’argentino, ma vengono fermati dalla squadra di Italiano: il recupero finisce 2-2

Riecco Lautaro Martinez, ma all’Inter non basta. Nel recupero della 19esima giornata di Serie A, non disputato per la Supercoppa, il Toro ritrova il gol in campionato ma non è sufficiente per avere la meglio del Bologna.

La squadra di Italiano parte meglio e nei primi venti minuti mette alle corde i campioni d’Italia. Moro prende un palo, Castro, invece, batte Sommer e regala il vantaggio ai rossoblù. La rete subita rappresenta uno schiaffo per i padroni di casa che iniziano a carburare e in pochi minuti la ribaltano: prima Dumfries deposita in rete una respinta di Skorupski su tiro di Dimarco, quindi Lautaro Martinez conclude alla perfezione una ripartenza: all’intervallo è 2-1.

Nella ripresa l’Inter si abbassa troppo e il Bologna prova ad occupare la metà campo avversaria. Facendo così lascia campo agli avversari e Thuram ne approfitta: a tu per tu con Skorupski cade a terra, ma per Pairetto non ci sono gli estremi per il rigore.

Serie A, Inter-Bologna 2-2: marcatori e classifica

Scampato il pericolo, il Bologna riesce a trovare il gol del pareggio con Holm che concretizza una bella azione e sfrutta l’assist di Orsolini. Proprio il numero 7 sfiora il tris con una conclusione sulla quale Sommer è attento.

Nel finale grandi proteste nerazzurre per un contatto tra Frattesi e Ferguson: Pairetto fischia il fallo a favore dei rossoblù e Inzaghi (già ammonito, sarà squalificato) si infuria togliendosi la giacca e dando un calcio ad un cartellone pubblicitario, rompendolo. Dopo il triplice fischio, lo stesso allenatore ha calmato i giocatori che volevano protestare con il direttore di gara.

INTER-BOLOGNA 2-2: 15′ Castro (B), 19′ Dumfries (I), 45′ +1 Lautaro Martinez (I), 64′ Holm (B)

PROSSIME PARTITE: Inter-Empoli 19 gennaio alle 20:45; Bologna-Monza 18 gennaio alle 15

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter* 44, Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34; Fiorentina* 32; Milan* 31; Bologna* 30; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno