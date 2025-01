Pulisic out e Morata squalificato: Conceicao chiede aiuto al mercato

Il Milan perde i pezzi: si è fermato l’attaccante americano per infortunio. Lo spagnolo sarà out contro la Juve dopo il giallo rimediato stasera

Primo tempo più che complicato per il Milan, che a Como perde i pezzi e non riesce a sbloccarla. I rossoneri hanno chiuso la prima frazione di gioco sullo zero a zero, con Christian Pulisic che ha chiesto il cambio per infortunio.

L’americano ha lasciato il campo per un problema muscolare sulla gamba sinistra e contro la Juventus non ci sarà al pari di Alvaro Morata, che è stato ammonito e verrà squalificato dal giudice di gara.

Due brutte notizie per il Diavolo che deve fare i conti con una vera e propria emergenza in avanti. Il tecnico portoghese, infatti, non potrà contare nemmeno su Samu Chukwueze, ancora infortunati. Ci sarà poi da capire se Noah Okafor tornerà a disposizione dopo che è saltata la trattativa con il Lipsia. Giovedì, ricordiamo, era tornato ad allenarsi in gruppo e non è da escludere, dunque, che venga ripescato.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Rashford

Ma Sergio Conceicao spera di avere una mano dal calciomercato. Si attendono così novità da Marcus Rashford, il prescelto di Zlatan Ibrahimovic. Già domani può essere una giornata importante per capire se può davvero esserci l’affondo per l’inglese.

Ma il calciomercato del Milan potrebbe prevedere anche l’arrivo di un esterno di difesa. Anche stasera Emerson Royal, tornato dopo la squalifica scontata contro il Cagliari, ha deluso ampiamente. Il brasiliano ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, ma oggi è lui il titolare. Lo era con Fonseca e lo è adesso con Conceicao, ma l’ex Tottenham non convince proprio nessuno. Attenzione così alla pista Walker, che potrebbe accendersi qualora Rashford non arrivasse in rossonero. Il Diavolo ha bisogno di rinforzi e ne ha bisogno fin da subito.