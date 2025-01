DIRETTA Serie A, Como-Milan 0-0 | Theo salva Maignan! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i rossoneri di Conceicao in tempo reale

Il Milan è di scena sul campo del Como nel primo dei tre recuperi della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata non disputato per la Supercoppa Italiana. Un derby lombardo tra due formazioni separate in classifica da appena 9 punti in classifica, che sarà diretto dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.

Da un lato i rossoneri di Sergio Conceicao, dopo la spedizione vincente in Arabia Saudita con le rimonte imposte a Juventus e Inter, sono tornati coi piedi per terra in Italia, pareggiando in casa contro il Cagliari. L’obiettivo è quello di tornare a vincere per scavalcare almeno momentaneamente il Bologna, impegnato domani contro i campioni in carica dell’Inter, al settimo posto in graduatoria. Dall’altro lato i biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta sono reduci dal buon pareggio in trasferta contro la Lazio, sognano il colpaccio per mettere quattro lunghezze tra loro ed il terzultimo posto in classifica. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni in riva al lago risale a dicembre di tredici anni fa, quando il Diavolo si impose con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Ambrosini e Shevchenko intervallati dalla rete di Pecchia. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ tra Como e Milan live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Como-Milan

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Dossena, Goldaniga, Kempf; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** 43, Atalanta* 42; Lazio 36; Juventus* 33; Fiorentina* 32; Bologna** 29; Milan** 28; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como*, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Milan sabato 18 gennaio ore 18; Como-Udinese lunedì 20 gennaio ore 20.45.