L’Inter non brilla ma ritorna al successo: Darmian regola il Venezia

Grazie alla rete del suo difensore i nerazzurri riescono a conquistare tre punti molto preziosi: il resoconto dell’incontro

Al termine di una gara particolarmente vibrante con fulminei colpi di scena da una parte e dall’altra, l‘Inter riesce ad archiviare positivamente la pratica Venezia sfruttando al massimo il gol siglato da Darmian nella prima frazione di gioco. Risposta importante da parte della compagine di Inzaghi che, pur soffrendo in alcuni tratti della gara, conducono in porto una gara molto importante nell’economia della stagione, rispondendo subito alla sconfitta contro il Milan in Supercoppa.

Dopo lo squillo al quinto minuto di gioco di Nicolussi Caviglia e all’occasione sciupata da Taremi, è dell’Inter l’acuto che di fatto indirizza la gara: al 16′ Stankovic fa quel che può sulla conclusione di Lautaro Martinez ma non può nulla su Darmian che a tu per tu con l’estremo difensore avversario non sbaglia e fa 0-1. L’Inter sembra gestire con disinvoltura i ritmi dell’incontro nella prima frazione di gioco ma no affonda: prima Lautaro Martinez e poi Taremi flirtano soltanto con il gol. Nella ripresa il Venezia prova a giocarsi il tutto per tutto, con un pressing a tutto campo che soprattutto nei primi venti minuti di gioco produce la più importante azione offensiva dei padroni di casa.

Prima dei salvataggi miracolosi di Stankovic su Lautaro Martinez e Frattesi, è Busio a sfiorare la rete centrando il palo con una conclusione a botta sicura dal cuore dell’area di rigore. I lagunari caricano a testa bassa e protestano per un tocco di mano di Zielinski che, però, è il frutto di un auto giocata. I minuti di recupero, poi, scorrono via senza particolari sussulti, eccezion fatta per la conclusione a botta sicura di Pohjanpalo al 92′. L’Inter vince e si riporta in scia del Napoli.

TABELLINO VENEZIA-INTER: 16′ Darmian (I)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Inter* 43, Atalanta 42; Lazio*** 36; Juventus 33; Fiorentina* 32; Bologna** e Milan* 28; Udinese*** 26; Roma e Genoa*** 23; Torino*** 22; Empoli*** e Lecce*** 20; Como, Parma*** e Verona 19; Cagliari*** 18; Venezia*** 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più

Prossimi impegni Venezia

Parma-Venezia, 19 gennaio ore 15

Venezia-Verona, 27 gennaio ore 18.30

Prossimi impegni Inter

Inter-Bologna 15 gennaio ore 20.45

Inter-Empoli 19 gennaio, ore 20.45