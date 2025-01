Allegri o Fonseca per la panchina: maxi intrigo bianconero

Dalla Turchia rimbalzano nuove indiscrezioni in merito al futuro del tecnico livornese, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato

La scelta della Juventus di esonerare Allegri e di puntare con forza su Thiago Motta era stato salutato con giubilo da una parte consistente della tifoseria bianconera. Dopo un girone d’andata vissuto in sordina – sia pur con le molte attenuanti dei vari infortuni – e l’eliminazione a sorpresa in Supercoppa, qualcosa nel tifo juventino sembra essere cambiato. Nel frattempo, Allegri continua a calamitare l’attenzione di quanti, in tempi e in modi diversi, hanno cominciato a sondare il terreno per il tecnico livornese, valutando il da farsi.

Dopo essere stato accostato ad alcuni club di Premier League, per l’ex allenatore della ‘Vecchia Signora’ potrebbe clamorosamente farsi strada una traccia destinazione Turchia. A riferirlo è ‘Sports Digitale’, che svela come il tecnico livornese sia una delle opzioni tenute in considerazione dal Besiktas per la propria panchina. La volontà dei bianconeri di Turchia, infatti, sarebbe quella di puntare con forza su un tecnico d’esperienza straniero, ricalcando quanto fatto dal Fenerbahçe con José Mourinho.

Allegri per la panchina del Besiktas: le ultime dalla Turchia

In cima alla lista dei desideri del Besiktas, dunque, Allegri rappresenterebbe molto più di una semplice suggestione. Sebbene non siano ancora iniziate trattative concrete, la compagina turca potrebbe effettuare almeno un tentativo nel corso delle prossime settimane. Ad ogni modo appare piuttosto difficile che Allegri entri nell’ordine di idee di accettare un incarico in corsa.

Ad ogni modo, in un mosaico ancora tutto da comporre, il Besiktas chiaramente non si ferma all’allenatore italiano e sta valutando anche altri profili. Secondo la fonte sopra citata, infatti, in lizza ci sarebbero anche Terzic, Kovac e Fonseca. Il tecnico portoghese, messosi alle spalle la chiusura anticipata della sua avventura sulla panchina del Milan, avrebbe una chance a sorpresa per rimettersi in gioco. Come anticipato, però, con nessuno dei profili menzionati il Besiktas ha effettivamente avviato trattative concrete, almeno per il momento. Staremo a vedere se le prossime settimane potranno regalare colpi di scena sull’argomento.