Ultima spiaggia ed esonero Motta: hanno scelto l’erede

Il tecnico bianconero pesantemente criticato per gli scarsi risultati soprattutto in campionato: tanti invocano un cambio o danno l’ultima spiaggia

La Juventus deve guarire dalla ‘pareggite’ se vuole provare l’assalto al quarto posto di una Lazio che sta rallentando. I biancocelesti dopo lo 0-6 con l’Inter hanno reagito a Lecce, ma poi sono caduti nuovamente nel derby e ieri non sono andati oltre il pareggio contro il Como.

Il distacco è di 4 punti ma con due partite in meno, quindi perfettamente alla portata, ma deve comunque difendersi dagli attacchi della Fiorentina, che pure sta avendo qualche difficoltà nelle ultime settimane, oltre che dal Bologna di Italiano e il nuovo Milan di Conceicao che possono tornare dalle retrovie. La corsa insomma è apertissima, anche se l’ambiente non è proprio dei più sereni intorno ai bianconeri. Le critiche sono diventate molto aspre, oltre che su Vlahovic anche sul tecnico Thiago Motta. Imbattuto in campionato, ma parecchio indietro rispetto alle posizioni di testa. E anche il gioco espresso non è dei migliori, si vedono delle idee ma poca qualità e continuità. Anche i tanti giocatori arrivati non si sono ancora inseriti, alcuni sono in ritardo e di certo infortuni e qualche falla del mercato estivo non hanno aiutato.

Ma ora sotto la lente delle accuse è finito anche Motta, vista anche la Champions League non ancora chiusa al meglio anche se la possibilità c’è. La Juve è in corsa su tutto, a parte lo scudetto potremmo dire. Ma i troppi pareggi e le difficoltà offensive hanno spinto più di qualcuno nella piazza bianconero a considerare addirittura l’esonero anticipato per lui. E qualcun altro ha pure già un’idea sull’erede.

Juventus, esonero Thiago Motta: i tifosi hanno deciso. E spunta Mancini

Sull’account Telegram di calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri followers proprio del futuro di Thiago Motta e delle decisioni che dovrebbe prendere la Juventus. Le tre opzioni: ‘Esonero e nuovo allenatore’, quindi cambio immediato in ogni caso, ‘Ultima chance contro l’Atalanta’ e ‘Conferma almeno fino a giugno’.

A vincere col 43% è stata la seconda, ovvero vedere come va il derby col Torino ma soprattutto nel big match di martedì 14 gennaio, il recupero contro l’Atalanta. La distanza a parità di partite giocate è di 9 punti in questo momento, vincendo Motta potrebbe accorciare in maniera sensibile e almeno sperare di poter rientrare nella lotta al titolo. Altrimenti, rischierebbe di salutarla già a gennaio in maniera praticamente definitiva. Per questo per tantissimi tifosi la sfida a Gasperini rappresenta una sorta di ultima spiaggia, oltre cui non si può più andare. E su X, qualcuno ha già pronto anche il sostituto: Roberto Mancini.