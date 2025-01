Danilo-Juve, addio al veleno: l’attacco a Thiago Motta diventa un giallo

Il brasiliano saluterà i bianconeri a gennaio dopo un trattamento per tanti discutibile da parte di società e allenatore

La Juventus sta vivendo un mercato di gennaio complicato e tumultuoso mentre Thiago Motta aspetta trepidante i primi rinforzi. In difesa la situazione è ormai emergenziale, così come nel ruolo di vice-Vlahovic. Situazioni già note da settimane, se non mesi, ma che sembrano lontane dalla risoluzione. A tutto questo si aggiungono le gestioni interne di altri casi che stanno alimentando le difficoltà, in primis Danilo. Il difensore brasiliano, ormai già ex capitano, è ai margini del progetto e si sta cercando l’accordo per l’addio con il Napoli pronto a farlo firmare.

Solo che la Juve spera ancora di raccimolare qualcosa dalla separazione mentre l’ex Real e City punta a liberarsi a parametro zero, unica condizione con cui gli azzurri prenderebbero il classe ’91. Una situazione che resta ingarbugliata mentre il nome più caldo in entrata ora sembra quello di Araujo del Barcellona, anche lui però con uno storico infortuni abbastanza lungo e preoccupante. Di certo Danilo non si aspettava di chiudere così la sua lunga storia d’amore con la Juventus, di cui era diventato ormai un simbolo oltre che leader dentro e fuori dal campo. In estate il tecnico ne aveva parlato bene, salvo poi non far corrispondere le dichiarazioni alle scelte di campo. E anche l’agente del brasiliano in questi giorni non è stato per niente morbido con l’ex tecnico del Bologna.

Danilo, l’agente se la prende con Thiago Motta e poi cancella i post

Tante panchine, esclusioni, la fascia da capitano finita poi al braccio di Gatti. Gli altarini si sono poi scoperti e Danilo è stato messo ai margini, neanche convocato per la trasferta araba in Supercoppa nonostante la difesa bianconera non possa contare su tutte queste soluzioni. “Siamo stati chiari con lui”, ha detto Motta che ha rotto col calciatore e il suo entourage.

Una testimonianza palese sono i post e i commenti proprio dell’agente Bruno Misorelli, che dopo i tanti repost su X negli ultimi giorni è passato all’attacco nei confronti dell’allenatore. Ad esempio a un post che diceva ‘Thiago Motta di certo non è un fenomeno e Giuntoli sta deludendo’ ha risposto “100%”. E ancora durissimo un paio di giorni fa: “La verità è solo una e gli juventini la conoscono. L’allenatore non ha la cultura della squadra“. Fino al commento di ieri a un account che dava la notizia di ‘Giuntoli al lavoro per l’uscita di Danilo’. Misorelli ha scritto in maniera sarcastica “Sì, sta anche preparando quella di Thiago Motta”. Tutti i post sono stati poi cancellati, ma il sentimento è chiarissimo.