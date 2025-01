Allarme Bisseck: le ultime da Appiano in vista di Venezia-Inter

Inzaghi in emergenza difesa anche per la sfida di domenica alle 15. Dovrebbe rientrare Pavard, mentre ancora una volta sarà assente Acerbi

L’Inter è chiamata a rialzarsi subito dopo l’incredibile sconfitta contro il Milan in finale di Supercoppa. Il calendario propone la sfida di Serie A contro il Venezia di mister Di Francesco, penultimo in classifica ma in ottima salute, come dimostrano i 4 punti conquistati nelle ultime tre partite. E all’andata, al ‘Meazza’, i lagunari avevano dato del filo da torcere a Lautaro e compagni.

I nerazzurri si presenteranno alla sfida del ‘Penzo’, in programma domenica alle 15 e tre giorni prima il recupero col Bologna, ancora in grande emergenza nel reparto arretrato. A meno di sorprese Inzaghi riavrà sì a disposizione Benjamin Pavard, out da fine novembre per un infortunio al bicipite femorale, con il francese che ha saltato nove partite.

11 più 4, incluse quelle legate al primo guaio fisico, quelle invece saltate da Francesco Acerbi. Ma saranno 16, perché il classe ’88 – fuori ormai da 48 giorni – non rientrerà nemmeno per la sfida coi veneti. Il suo rientro in gruppo è previsto all’inizio della prossima settimana, quindi in teoria potrebbe tornare arruolabile per il match casalingo contro la formazione di Italiano.

Venezia-Inter, Bisseck in dubbio

Nel reparto arretrato Inzaghi deve poi fare i conti con gli acchiacchi di de Vrij e, soprattutto, Yann Bisseck. Oggi il difensore tedesco si è allenato a parte. C’è un po’ di mistero circa le sue condizioni, oltre che un piccolo ‘allarme’. Senza di lui l’Inter sarebbe davvero in emergenza totale per domenica. Domani si avrà un quadro più chiaro sul classe 2000, che nell’ultimo mese e mezzo ha davvero fatto gli straordinari vista l’assenza forzata di Pavard. Giocando pure da centrale del terzetto, in Coppa Italia contro l’Udinese. Stesso discorso per de Vrij.

Bisseck ha già disputato più minuti della passata stagione. Calhanoglu e Correa potrebbero recuperare per Inter-Bologna

Bisseck e de Vrij, senza dimenticare Bastoni, stanno tirando la carretta in difesa. In soli sei mesi l’ex Aaarhus ha raggiunto il numero di presenze, 21, collezionate nella sua prima stagione in nerazzurro. Il minutaggio è già maggiore, 1447′ rispetto a 1162′.

A Venezia ci sarà Thuram, che sta lavorando in gruppo. Da capire se il francese partirà o meno titolare, vista poi la sfida di mercoledì col Bologna. Coi felsinei potrebbe esserci Calhanoglu, uscito presto dal derby a causa di una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Possibile rientro coi felsinei pure per Correa, fermato da una elongazione al soleo della gamba sinistra