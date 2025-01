Tegola Inter, arriva l’esito degli esami: è UFFICIALE

Il comunicato del club nerazzurro dopo l’infortunio rimediato in Arabia Saudita: ecco la diagnosi e i tempi di recupero

Non soltanto la sconfitta sul campo. La Supercoppa in Arabia Saudita ha lasciato strascichi per l’Inter anche dal punto di vista fisico. Bisognerà attendere per capire quando Calhagnolu tornerà disponibile, dopo l’affaticamento muscolare che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo della sfida contro il Milan.

Il turco potrebbe saltare la trasferta di Venezia e tornare poi a disposizione per il tour de force di gennaio tra recupero e Champions. Nella finale di Riyad non è proprio sceso in campo invece Correa, escluso dai disponibili a causa di un problema muscolare. Oggi l’argentino si è sottoposto agli esami strumenti che hanno evidenziato una “elongazione al soleo della gamba sinistra”. Come si apprende dal comunicato dell’Inter, le condizioni dell’attaccante saranno monitorate giorno dopo giorno anche se è probabile che stia fuori un paio di settimane saltando quindi la trasferta di Venezia e il recupero con il Bologna.

Inter, Correa ko ma contro il Venezia torna Thuram

Fuori Correa per Inzaghi c’è almeno una buona notizia: contro il Venezia, infatti, potrà tornare in campo Marcus Thuram che non è stato rischiato in Supercoppa dopo il problema accusato contro l’Atalanta. Per lui gli esami avevano evidenziato una lieve elongazione agli adduttori e l’Inter ha preferito evitare rischi visto il calendario fitto di gennaio.

Tornerà anche Pavard, mentre sono ancora da verificare le condizioni di Calhanoglu. Il turco non ha ancora sostenuto accertamenti e si capirà nei prossimi giorni se potrà esserci a Venezia oppure anche per prevarrà la cautela. Dopo la sfida in laguna, i nerazzurri scenderanno in campo per recuperare il match contro il Bologna, quindi Empoli prima della sfida Champions contro lo Sparta Praga. Il gennaio terribile sarà poi completo con le partite contro Lecce e Monaco, gara che chiuderà la fase a gironi della Champions League.