Inter, piove sul bagnato dopo il derby: emergenza totale per Inzaghi

Sconfitta dolorosa in Supercoppa contro i cugini del Milan per la squadra nerazzurra: anche l’infermeria e gli infortuni agitano Inzaghi

Inter rimontata e beffata nel recupero dal Milan: è amare la notte di Riad per la truppa di Simone Inzaghi. Niente poker consecutivo in Supercoppa per i nerazzurri e il tecnico piacentino, che devono inchinarsi alla fine al ‘Diavolo’ trascinato da un super Leao.

I campioni d’Italia si illudono sul 2-0 dopo le zampate di Lautaro Martinez e Taremi, prima di cedere il passo ai cugini rossoneri e subire un incredibile rimonta. Un’Inter che sembrava in controllo della situazione e che invece è crollata sul più bella in Arabia Saudita. Sfuma così il primo trofeo stagionale per Inzaghi, che adesso dovrà ricaricare le batterie a una squadra apparsa stanca e poco brillante nella seconda parte di gara. L’allenatore interista dovrà far fronte poi all’emergenza infortuni in vista della trasferta di domenica pomeriggio in campionato contro il Venezia, con il derby di Supercoppa che ha peggiorato (e non poco) la situazione in infermeria della ‘Beneamata’.

Inter, anche Calhanoglu e de Vrij ko: infermeria piena per Inzaghi

L’Inter poco dopo la mezz’ora ha dovuto rinunciare ad Hakan Calhanoglu, uscito scuro in volto per un affaticamento all’adduttore e consolato in panchina da Inzaghi.

Al ritorno a Milano del gruppo se ne sarà di più sulle condizioni del regista turco, ma evidentemente una sua presenza in Laguna è a forte rischio. Il mister nerazzurro difficilmente lo rischierà, considerando il prossimo tour de force che attende i campioni d’Italia tra campionato e coppe nel mese di gennaio. A Calhanoglu ieri sera nel finale di partita si è aggiunto anche Stefan de Vrij, uscito dal campo nei minuti finale dell’incrocio di Riad per un fastidio al flessore della coscia come spiegato successivamente da Inzaghi davanti i microfoni. Da valutare quindi anche la situazione del centrale olandese, con l’Inter in totale emergenza nel reparto difensivo se non dovessero recuperare neanche Pavard e Acerbi per la sfida di Venezia.

Il francese e l’esperto difensore italiano sono ai box da diverse settimane e sono rimasti a Milano per cercare di accelerare i tempi del rientro in campo. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se potranno quantomeno figurare nella lista dei convocati per la gara di domenica contro i lagunari.