Dall’esonero col Milan ad una nuova panchina: Fonseca torna subito in pista

Il tecnico portoghese può ripartire presto dopo la separazione con il Diavolo. L’ex Lille piace in Premier League

Paulo Fonseca non passerà molto tempo da disoccupato. L’ormai ex tecnico del Milan prima di approdare in rossonero, d’altronde, era stato cercato con insistenza da diversi club.

Non è un segreto, che in molti avevano apprezzato il lavoro svolto al Lille dal mister 51enne: così aveva effettuato un sondaggio anche il Liverpool, ma l’interesse più concreto era stato quello del Marsiglia, che poi ha deciso di ripartire da Roberto De Zerbi. Oggi per Paulo Fonseca potrebbe, invece, esserci la Premier League, dove ci sta pensando il West Ham. Gli Hammers stanno attraversando un periodo davvero complicato: dopo venti giornate di campionato sono al quattordicesimo posto in classifica, con ventitré punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Gli ultimi due ko, contro Liverpool e Manchester City, stanno facendo traballare pesantemente la panchina di Julen Lopetegui, che può essere esonerato davvero a breve.

Calciomercato: c’è il West Ham su Paulo Fonseca, il punto della situazione

E’ davvero curioso, come lo spagnolo, che in estate è stato ad un passo dal Milan, possa essere sostituito da Fonseca, che di fatto è diventato l’allenatore del Diavolo una volta naufragata la trattativa per il 58enne di Asteasu. In corsa per la panchina del West Ham, però, non c’è solo il portoghese. In Inghilterra, il giornalista Peter Hall, scrive che il primo nome è quello di Graham Potter.

A prescindere dal West Ham, la sensazione è che Paulo Fonseca non ci metterà molto tempo a ripartire dopo l’esperienza intensa al Milan. Il portoghese ha bisogno di buttarsi alle spalle le modalità dell’addio, davvero surreali. Quella notte, del 30 dicembre, d’altronde, l’ex Lille ha guidato il Diavolo da esonerato, ma solo dopo aver parlato alle tv e in conferenza stampa, gli è stato comunicato dalla società il divorzio. Ma la separazione appariva davvero solo questione di tempo e lui ne era alquanto consapevole. Ora dunque può esserci subito una nuova avventura