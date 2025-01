Zero gol e poche emozioni: tra Torino e Parma vince la noia

Niente vittoria in casa per il Torino che deve arrendersi al bravo Suzuki: finisce zero a zero contro il Parma, pochissime emozioni all’Olimpico

Il match all’Olimpico di Torino si apre con una sorpresa: fuori Bonny dai titolari del Parma. Pecchia spiega le ragioni, giocatore condizionato dalle ultime vicende personali nelle ultime ore. Meglio non schierarlo dall’inizio.

I padroni di casa sfiorano il vantaggio in diverse occasioni nella prima frazione. Adams il più vivace. Ma Suzuki dice no, con una parata di puro istinto. Gli ospiti provano a rifarsi nelle ripartenze, ma senza pungere più di tanto. Vanno anche in gol subito, ad inizio partita, ma il tutto viene annullato correttamente per fuorigioco di Cancellieri.

Nella seconda frazione di gioco, entra anche Bonny e prova a rendersi subito pericoloso. Mihaila, su sponda del compagno francese, impensierisce Milinkovic-Savic. Il centrocampista rumeno becca un palo con un destro potente. Nel finale, il Torino si riaffaccia in avanti e proprio a pochi istanti dallo scadere, Suzuki evita il gol su tiro da fuori di Linetty. Il portiere giapponese è l’eroe del match, tanti rimpianti per i granata che non riescono a trovare i tre punti.

Da segnalare qualche fischio piovuto dalle tribune dell’Olimpico al termine del match. Il Torino ha provato fino alla fine di vincere il match, ma è mancata concretezza e lucidità. Solo due vittorie casalinghe per i granata: troppo poche per ambire a posizioni importanti e superare questo momento non del tutto roseo che sta attraversando la società. Meglio il Parma, che si tiene stretto il pareggio e il punticino guadagnato in trasferta.

TORINO-PARMA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta* 41; Inter** 40; Lazio* 35; Fiorentina* e Juventus* 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese 25; Torino 21; Roma*, Genoa e Empoli 20; Parma e Verona 19; Como* 18; Cagliari e Lecce 17; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno