Pali e traverse inchiodano il risultato: un punto a testa per Lecce e Genoa

La domenica della 19esima giornata di Serie A prosegue con Lecce-Genoa. Esito e classifica aggiornata dopo la gara del Via del Mare

Ancora uno scontro salvezza dopo il lunch match vinto dal Cagliari sul campo del Monza. Alle 15 sono scese in campo Lecce e Genoa in una gara che di fatto non accontenta nessuno. Un punto a testa per salentini e liguri che muovono di pochissimo le rispettive classifiche.

Continua il momento positivo della truppa di Vieira che col nuovo allenatore ha macinato risultati con buona costanza. Interrompe invece una striscia di due ko di fila la squadra di Giampaolo, ancora impelagata nella parte estremamente bassa della classifica. Eppure l’occasione più ghiotta della prima fase di gara ce l’hanno avuta proprio i padroni di casa con un clamoroso palo colpito da Krstovic con un tiro da fuori.

La risposta genoana non si è fatta attendere già nel primo tempo con due traverse nella stessa azione, centrate prima da Morten Thorsby e poi da Andrea Pinamonti. Decisamente meno nette le chance nella ripresa con Leali e Falcone attentissimi sui tentativi di Dorgu e del solito Pinamonti che però non cambiano un risultato inchiodato sullo 0-0.

Lecce-Monza 0-0

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo (dal 28′ st Helgason); Coulibaly, Pierret, Rafia (dal 28′ st Pierotti); Dorgu, Krstovic (dal 39′ st Rebic), Morente (dal 39′ st Karlsson). A disp.: Helgason, Rebic, Karlsson. All.: Giampaolo

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (dal 19′ st Kasa), Thorsby (43 st’ Masini); Vitinha (dal 25′ st Zanoli), Pinamonti, Miretti (1 st Ekhator). A disp.: Kasa, Zanoli. All.: Vieira

Recupero: 0′ pt, 4′ st

Ammoniti: Kasa

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta* 41; Inter** 40; Lazio* 35; Fiorentina* e Juventus* 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese 25; Roma*, Torino*, Genoa e Empoli 20; Verona 19; Parma* e Como* 18; Cagliari e Lecce 17; Venezia 14; Monza 10.*una partita in meno

**due partite in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Empoli-Lecce sabato 11 gennaio ore 15; Genoa-Parma domenica 12 gennaio ore 12.30