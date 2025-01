Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: De Laurentiis lancia l’ultimatum prima dell’incontro

Il club azzurro alle prese con il prolungamento del contratto del calciatore georgiano: il presidente ha le idee chiare

E’ stato tra i grandi protagonisti dello storico scudetto di due stagioni fa, forse il più grande tra i protagonisti del titolo azzurro. E ora nel futuro di Kvicha Kvaratskhelia potrebbero presto esserci importanti novità.

Sin da poco dopo il suo arrivo in casa Napoli si era parlato di rinnovo di contratto. Le prestazioni del georgiano infatti non sono mai passate inosservate e tante big europee stanno monitorando i suoi progressi. Il classe 2001 è legato ai partenopei da un contratto fino al 2027, ma la società guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis è intenzionata a proporre un rinnovo, alle condizioni però del numero uno partenopeo.

Napoli, il padre di Kvaratskhelia in città: incontro in vista per il rinnovo

E le eventuali novità, come detto, potrebbero arrivare proprio nelle prossime ore. Perché come riferisce ‘Il Mattino’, Badri Kvaratskhelia, papà del ragazzo, arriverà nelle prossime ore nel capoluogo campano. E in quest’ottica non è escluso che chieda un incontro con lo stesso De Laurentiis e con il ds azzurro Giovanni Manna.

Un incontro per parlare proprio del rinnovo di contratto del figlio, che in stagione ha fino ad ora collezionato 5 reti e 3 assist in 17 gare di campionato sotto la gestione Antonio Conte. Per il tecnico salentino Kvaratskhelia rappresenta certamente un giocatore molto importante, ma in diverse circostanze non ha esitato a sostituirlo a gara in corso, come accaduto anche nell’ultima di campionato contro il Venezia. Una mossa che si è rivelata a suo modo decisiva, visto l’ingresso in campo di Matteo Politano e lo spostamento a sinistra di David Neres, da cui è nato il gol del decisivo 1-0 siglato da Giacomo Raspadori.

Secondo l’edizione partenopea del quotidiano, non è però in programma nessun rialzo da parte del club: sul tavolo un’offerta da 5,5 milioni di euro a stagione da cui De Laurentiis non intende scollarsi. Una proposta certamente importante, che porterebbe il georgiano ad essere comunque uno dei più pagati della rosa partenopea. Una proposta che sa però di ultimatum da parte del presidente, non intenzionato ad andare oltre quella che è l’offerta messa sul piatto.